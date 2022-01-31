– В программе "Вызов" на ПНК – Валерий Пустовойтенко, экс-премьер-министр Украины.

Анализируя суть дела, которое инкриминируют Порошенко, как вы оцениваете меру пресечения ему "личное обязательство"?

– Порошенко сегодня причисляет себя к оппозиции. А как он может себя к ней причислять, если сейчас власть, которую он построил. Он может быть в оппозиции только к Зеленскому – он стал таким же, как Порошенко, работает в том же направлении. Я говорю, что сегодня у нас в стране катастрофа – энергетический кризис. Цена газа поднялась, транспортировка угля из Австралии – это тоже цена. Поэтому я выступаю за то, чтобы все же брать уголь с украинской территории – с Донбасса, это гораздо дешевле, лучше и пока наш уголь. Поэтому я не поддерживаю действия в отношении Медведчука и Порошенко. Если закон работает, то решение должно быть одинаковым. У Порошенко есть другие вопросы, но в правоохранительных органах есть своя система. Они добились того, что он теперь никуда не уедет, загранпаспорт забрали, и они будут иметь право его допрашивать. К сожалению, у нас нет оппозиции, которой хотелось бы. Нужно, чтобы экономика определяла нашу политику, а потом мы двигались дальше. Надо уже закончить в Украине воевать. Я думал, что госсекретарь Блинкен заберет с собой Порошенко в США, потому что он дестабилизатор экономической ситуации в стране, потому что если нестабильная политическая ситуация, то и экономическая тоже. Надо было даже его имущество ему отдать, чтобы он только уехал из Украины, и забрать у него украинский паспорт. У господина Зеленского должен быть политический язык для того, чтобы сделать те шаги, которые нужно предпринять. Президент – это лицо нашего государства, а значит, по всем направлениям он должен быть честным, высокопорядочным человеком. У нас давно такая тенденция, что президент у нас на первом месте – артист. Дальше – сплошные лжецы, и это все пошло по всем уровням. И третье – коррупционеры. Очень бы не хотелось, чтобы и на следующих выборах было такое.

- А почему мы так верим в то, что нам обещают, и готовы выходить на протесты в поддержку тех политиков, которые не оправдали наши надежды?

- Проходит постепенная деградация общества. В США, кроме Трампа и Байдена, больше и кандидатур не было. Раньше там кандидаты были сильные, молодые, умные, с большой перспективой. А у нас, к сожалению, надеялись на Зеленского, а он продолжает те же шаги, что делал и Порошенко. И сегодня социологи подводят к президентским выборам, и, соответственно, олигархи и те, у кого есть деньги, – они их прослеживают, выгодных для себя людей, а потом договорятся. Я в 2002 году спросил у одного из известных украинцев: кого же будем выбирать президентом? Он ответил: элита соберется и решит вопрос. Я сказал: а вы меня пригласите? Он ответил "Извините" и ушел. То есть я не отношусь к элите.

– Людей опытных не хотят слышать.

– Не хотят слышать, не хотят видеть. Должна быть соответствующая команда – должна быть политическая поддержка. Когда Зеленский пришел, у него была большая политическая поддержка, за него проголосовало очень много людей – к сожалению. Он ее не использовал. Он снова, как и Порошенко, поставил во главу угла политику, а затем экономику. Основа развития каждого государства – экономика. У нас не будет другого выхода, как договариваться с Россией. А Россия с США обязательно договорятся. А мы останемся в стороне. А то, что у нас нестабильность, подтверждается тем, что ЦИК отказала в проведении выборов на нашей территории, в Донецкой и Луганской областях. Это же недоверие к тем людям, которые там живут. Выходит, что этих наших людей тоже не совсем уважает эта власть. Там один менталитет, в Западной Украине – другой, объединить это очень сложно, а сегодня фактически невозможно. Нам нужно думать, как нам увеличить транзит из России – у нас на 28% уменьшился транзит газа по сравнению с прошлым годом по территории Украины, а если взять предыдущий срок, то наполовину. Мне написал письмо один из руководителей предприятия, что в январе прошлого года 1 000 кубов стоило 8 800 грн, в декабре было 31 000, а теперь – 48 000. То есть газ для предприятий стоит 1 740 долл. за 1 000 куб. 1 740 долл. – это уже не рыночная цена – это уже "шахер-махер", и газа нет.

- "Газпром" пока не исключает подписания прямого договора. Эта дверь для нас еще открыта. Смогут ли пойти на такой шаг?

- Думаю, что эта дверь уже закрыта. Не нужно было создавать запрет на транзит российского газа через территорию Украины. Мы сами начали тормозить их, и они пошли в обход: "Северные потоки", "Турецкий поток", и весь туркменский газ пошел в Турцию. Россия скупила весь газ в Туркмении и продает его дальше. Если Турция и Сербия покупают газ по 270 долл., то по какой цене его купила Россия? Лучший вариант – это было создание консорциума "Германия – Украина – Россия". Но мы были категорически против того, чтобы такой консорциум создать из РФ, хотели с Германией, а она отказалась, понимая, что без российского газа никакого консорциума не будет. Если бы было такое соглашение, у нас не было бы проблем. Когда-то у нас было такое соглашение, и Татарстан нам поставлял нефть. Мы вместо 5,5 млн тонн нефти 1,5 млн тонн в прошлом году добыли. Ни одно предприятие, кроме Кременчуга, не работает. Мы это все упустили, потеряли. Кроме того, как мы говорим о войне, то бензин и дизельное топливо, те все каналы, из Беларуси и РФ, будут перекрыты. А энергетическая безопасность нашей страны, работа предприятий – основа экономики Украины. В структуре ВВП нашего государства – 32% сельское хозяйство, а было 12%. Зерна больше, а остального же нет. У нас в 1994–1998 годах продуктов питания украинского производства было около 94%, а сегодня на 45% увеличилось количество сала, поступающего из-за границы. Это же позор. Президент Польши подписал указ, что наши рабочие теперь могут приезжать в Польшу работать не на 6 месяцев, а на два года. А у нас на заводе Антонова самый молодой токарь – 65 лет, остальным за 70. Вот такая ситуация.

– Насколько мы готовы переходить на альтернативные источники электроэнергии и газа?

- Развитые страны стараются как можно меньше использовать свои предприятия, чтобы не было загрязнения. Но им нужны ресурсы из других стран. У нас есть свои природные ресурсы: уголь, газ. Но немного. Сегодня разработка, добыча не ведутся. Мы добывали 18-20 млрд кубов газа, а теперь – 15,5 млрд. А нам нужно 25 млрд. Где взять еще 10 млрд? Об угле мы вообще забыли. Нефти нет, и переработки нет. Гидроэлектростанции ранее давали 5% производимой в Украине электроэнергии. Сегодня ее в 3,5 раза меньше производится, потому что нет потребителя, и топлива нет. Сегодня 50-55% дают АЭС – раньше 25% было, а топливо снова в РФ, а дальше идет зеленая энергетика. В Украине построили завод для альтернативного топлива – пеллеты, а сырья, чтобы их производить, тоже нет.

- А кто должен эти все процессы контролировать?

– Правительство. У нас должна быть программа энергетической безопасности нашего государства. В 2004 году я передал программу энергетической безопасности нашего государства, будучи еще народным депутатом в ВР. Ее никто не читает – пришли неопытные люди, которым это до лампочки. Электроэнергия на грани. А когда закончится отопительный сезон, то газа в газохранилищах не будет. Надо думать, как наполнить, готовиться к следующей зиме, а мазута нет, угля нет, как жить дальше?

– В Украине сложилась ужасная демографическая ситуация. Что делать?

– Сегодня прежде всего нужно заниматься человеком. Что эта власть сделала для людей? Нужно человеку, чтобы он был здоров, чтобы было жилье и чтобы он зарабатывал. От этого будет иметь и семья, а затем это благополучие будет иметь и Украина. А мы сегодня только о политике, а о человеке забыли. Надо создать нормальные условия для женщины, для семьи, и чтобы не минималку получать. Я бы сегодня на первое место поставил здоровье. Я работаю председателем наблюдательного совета Института Амосова и вижу, сколько людей болеют.

- А почему нас до сих пор не могут посчитать?

– Невыгодно считать. Мы сегодня утратили независимость абсолютно, и те, кто нами управляют, хотят, чтобы нас было не более 32 млн. Экономики нет, абсолютно отсутствует подготовка управленческих кадров. Люди будут ездить на работу в Европу. Каждая страна сильна, если она сильна в промышленном плане. А нас хотят притопить, чтобы мы не умерли и могли немного работать.

- Спасибо вам.