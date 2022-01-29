Украина закупает у России уголь, топливо для АЭС и другие товары, но отказывается напрямую закупать газ так, так как действующая власть пытается построить в стране "анти-Россию".

Об этом заявил председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук в интервью телеканалу UkrLive.

"А уголь мы можем получать из России? В импорте угля, в этой структуре, 62% угля идет из России. А топливо, твэлы, для АЭС, мы можем получать? А рост экспорта и импорта между странами может быть? Так почему газ не можем напрямую получать? А потому, что в Украине строится анти-Россия. И эта анти-Россия строится вопреки интересам и против интересов наших граждан", - отметил Виктор Медведчук.

Оппозиционный политик подчеркнул, что сегодня Украине необходимо восстанавливать прагматические экономические отношения.

"Вот когда мы говорим об экономике, а об экономике надо говорить всегда, о чем бы мы не говорили: здравоохранение, образование, рабочие места - это все экономика. Если есть фундамент экономики, о которой никто не думает, никто не планирует и ничего не делает с ней, ни правительство, ни президент, ни его окружение, то ни одну из перечисленных мною проблем решить невозможно. Вот что надо сегодня восстанавливать - прагматические экономические отношения. Использовать отношения во всем мире. Вот вы говорили о поставках электроэнергии из Беларуси. У нас не лучшие сейчас отношения с Беларусью, а она отпускает электроэнергию. А почему? Это братская помощь? Наверно. Но это же еще и экономический механизм. Здесь же экономика работает. А с Россией у нас сейчас какие отношения? А уголь мы покупаем у России – вся наша металлургия работает на коксующем угле с России, потому что есть же экономические связи и они должны развиваться. А политические интриги и политические амбиции должны быть совершенно в другой сфере. Вот там их и решайте. А экономика - это основа жизни государства. Основа жизни каждого человека", - заключил Виктор Медведчук.

Ранее председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук напомнил, что в Украине внутренняя стоимость газа отвечает стоимости на спотовых рынках Европы, что, по его словам, является следствием преступной политики действующей власти по отношению к населению.

По мнению народного депутата, Украина должна стать мостом между Россией и Западом, между Западом и странами Азиатско-Тихоокеанского региона, а не уничтожать свою экономику, подписав соглашение о зоне свободной торговли с Евросоюзом.