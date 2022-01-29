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Для того, чтобы достичь мира на Донбассе, необходимы переговоры с представителями Донецка и Луганска. Об этом в эфире телеканала "UkrLive" заявил председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук.

Он напомнил, что и экс-президент Петр Порошенко, и нынешний глава государства Владимир Зеленский, несмотря на всю браваду, в итоге были вынуждены признать необходимость таких переговоров, а также налаживания диалога с Кремлем.

"Господин Порошенко, бывший президент Украины, в конце своей каденции пришел к уникальному выводу, просто уникальному, талантливый человек. Он сказал: "Ключ от мира на Донбассе в Кремле". Я тогда отвечал о том, что я знаю даже дверь, где замочная скважина, к которой этим ключом можно открыть. А теперь господин Зеленский на сегодняшний день, вспомните его последнее обращение в ВР к украинскому народу, чем он закончил там, какие слова его были такие, знаковые на мой взгляд? Он говорит: "Смотрите, мы понимаем, что мира без прямых переговоров с Кремлем не будет. Это поняли все наши западные партнеры. А вот некоторые внутренние этого не понимают". Так это внутренние, надо определиться, это к кому было обращение? Мы знаем, к кому это было обращение. Но мы думаем, что речь идет только о политических силах, а мне кажется, что речь идет о тех национал-радикалах, которые руководствуются идеологией этих политических сил оппозиционных, настроенных на то, чтобы построить в Украине анти Россию, и именно это пугает на сегодняшний день Зеленского. А ведь он тоже пришел к этому выводу, как и Порошенко", - подчеркнул Медведчук.

В то же время оппозиционный политик напомнил, что глава Офиса президента Андрей Ермак заявлял, что никаких переговоров с представителями Донбасса не будет. 

"Почему же не встречаться? Почему не вступать в диалог? Более того, прямо сказали: "диалог в наших отношениях". Так ты же считаешь, что Россия будет вторгаться, не Донбасс же будет вторгаться с неконтролируемых территорий, а Россия. Встречайся, говори. "О Донбассе надо говорить с ними". Абсолютно правильно. Нужен диалог и прямые переговоры с Донбассом, с представителями Донбасса Украины. И когда говорят, что "через две недели мы выскажемся по этому поводу после встречи политических советников в Париже", то вспомните, с чем ехал господин Ермак туда. Он заявил: "Никакого диалога с представителями Донбасса у Украины не будет", - добавил Медведчук.

Напомним, председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук заявил, что украинские власти взяли курс на полный отказ от мирного урегулирования на Донбассе.
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