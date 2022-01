Россия никогда не будет воевать с Украиной, обеим странам нужен мир, который возможен только на основе диалога. Такое мнение в пятницу высказал спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале. "России и Украине нужен мир. США и странам Европы не нужна ядерная война. Давайте исходить из этого", - отметил Володин. Он добавил, что любой диалог "всегда лучше", его необходимо строить "на принципах взаимного уважения, отстаивая интересы своих граждан". "Чем быстрее депутаты Верховной Рады это осознают , тем будет лучше для всех", - подчеркнул спикер Госдумы, передает 112 Украина. По словам Володина, в интервью "России-24" председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", депутат Верховной рады Украины Виктор Медведчук задал своим коллегам "резонный вопрос" о том, почему они не откликаются на приглашение России приехать на переговоры. "Ответ прост: не едут, потому что прекрасно знают - Россия с Украиной воевать не будет. В подтверждение этого сегодня в очередной раз высказался министр иностранных дел Сергей Лавров. Но это не устраивает Вашингтон, который делает все, чтобы столкнуть друг с другом наши государства", - считает Володин. "Сегодня особая ответственность лежит на депутатах Рады. Им необходимо думать о гражданах и интересах своей страны. Но, к сожалению, почти все проблемы в Украине, где живет добрый трудолюбивый народ, где еще со времен Советского Союза уровень жизни был одним из самых высоких, из-за отсутствия национально ориентированных элит", - отметил Володин. По его словам, президент Украины Владимир Зеленский, "как и его предшественники, думает об одном: как удержаться в кресле". "30 лет длится самостоятельный путь Украины. Уместно вспомнить цитату из повести Гоголя "Тарас Бульба": "Что, сынку, помогли тебе твои ляхи?". Пора сделать выводы", - заявил Володин. В последнее время Украина и ряд государств Запада стали вновь обвинять Россию в том, что она якобы готовится к агрессии в Донбассе, где с 2014 года продолжается внутренний вооруженный конфликт Киева с провозгласившими свою независимость Донецкой и Луганской народными республиками. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что подобные заявления являются пустым и безосновательным нагнетанием напряженности, а Россия ни для кого не представляет угрозы.

