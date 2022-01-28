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Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", депутат Верховной рады Украины Виктор Медведчук считает, что президенту Украины Владимиру Зеленскому следует откликнуться на предложение главы МИД РФ Сергея Лаврова приехать в Россию и обсудить нормализацию двухсторонних отношений между Москвой и Киевом.

"Лавров сегодня предложил Зеленскому приехать в Москву и в Сочи и поговорить об отношениях между Украиной и Россией. Это предлагает Россия. Так может надо откликнуться на эти предложения, сесть за стол и через мирные переговоры добиваться мира, а не говорить о войне, о вторжении и просить коллег, западных партнеров усиливать санкции против России", - сказал он в пятницу в эфире телеканала "Россия-24".

Медведчук также отметил, что переговоры - это "продуктивный путь для того, чтобы установить мир и не поставлять оружие, не провоцировать сегодня". "И политические силы России, чтобы они как ответную реакцию не предлагали поставлять оружие на Донбасс. Ведь это ответная реакция на то, что сегодня поставляют США, страны НАТО в Украину", - добавил он.
ForUm

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