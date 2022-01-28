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В Государственном бюро расследований напомнили пятому президенту, лидеру «Европейской солидарности» Петру Порошенко о его обязательствах сотрудничать со следствием и снова призвали не манипулировать информацией.

«Хотим отметить, что любой подозреваемый, даже если это народный избранник, в любом уголовном производстве не может определять количество допросов и процессуальных действий, которые нужно провести во время расследования», - заявили в бюро.

Статус народного депутата не дает права игнорировать Уголовный процессуальный кодекс.

В ГБР подчеркнули, что участвовать в процессуальных действиях является обязанностью  Порошенко. Именно закон определяет, что у него есть определенные обязанности, которые он должен выполнять, а не руководствоваться личными желаниями на этот счет.

«Поэтому с огорчением воспринимаем слова адвоката Порошенко о том, что его подзащитный «не будет сотрудничать со следствием. Следовательно, приходится констатировать, что мера пресечения Порошенко в виде личного обязательства слишком снисходительна. Становится все более очевидным, что Порошенко хочет сорвать следствие и только политизирует процесс», - заявили в бюро.

В ГБР снова призвали команду народного депутата не манипулировать информацией и не распространять фейки.

«В частности, подчеркиваем, что 31 января допрос Виктора Медведчука в ДБР не планируется. Следовательно, не может идти речи о так называемом «перекрестном допросе» с Петром Порошенко», - говорится в сообщении.

ГБР считает, что было бы достойным Порошенко не прятаться, не убегать от процессуальных действий, а принимать полноценное участие в них.

В следующий раз следователь ГБР ждет Порошенко 31 января 2022 в 11:00.

Как сообщал ForUm, 17 января следственный судья Алексей Соколов провел заседание по избранию меры пресечения пятому президенту Петру Порошенко. После этого он пошел в совещательную комнату, где пробыл пять часов. Далее участникам процесса сообщили, что решение объявят в 14:00 19 января. В этот день следственный судья Соколов избрал Порошенко меру пресечения в виде личного обязательства.

Кроме того, он возложил на Порошенко ряд процессуальных обязанностей: не отлучаться с места жительства, сдать следователю на хранение паспорта и прибывать к следователю по первому вызову.

Срок действия постановления – до 19 марта.

20 декабря Порошенко сообщили о подозрении в госизмене и содействии деятельности террористических организаций  в рамках дела о преступной схеме поставок угля с временно оккупированных территорий.
ForUm

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