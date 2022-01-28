В украинском обществе с каждым днем нарастает все большая паника. Западные СМИ вовсю трубят о том, что якобы со дня на день в стране могут начаться военные действия. Люди массово снимают деньги с депозитов, скупают продукты первой необходимости и выезжают из страны. На этом фоне президент Владимир Зеленский выглядит со своими "видосиками", с призывами не паниковать, мягко говоря, никак. Потому что ему уже никто не верит. Единственным действенным шагом для восстановления спокойствия в обществе могла бы стать поездка украинской делегации во главе с лидером оппозиции Виктором Медведчуком в Россию, на переговоры с "Единой Россией" и Госдумой.

Западу выгодно делать из России кровожадного монстра, руководство которой спит и видит, как же можно захватить Украину. Ведь на кону - передел сферы влияния, как в экономической, так и в политической сфере на европейском континенте. Именно поэтому Вашингтон будет "благословлять" фейки, которые публикуются в уважаемых международных изданиях, о подготовках каких-то госпереворотов, возглавляемых "сбитыми летчиками" украинского политикума.

И пока Зеленский послушно танцует под дудочку "западных хозяев", от этого всего страдаем мы, простые украинцы. Миллионы наших сограждан и так задыхаются под непосильной ношей платежек за газ, цены на все продукты и товары растут на глазах, доллар дорожает с каждым днем, а перспективы выхода из экономического кризиса отсутствуют. И "добить" нас всех решили еще и "пугалками" о возможном военном вторжении.

Так вот, если бы наш президент действительно был лидером нации и заботился об украинцах не на словах, а на деле, то первое, что бы он сделал для снятия паники в обществе, - отправил бы Медведчука во главе украинской делегации в Москву на переговоры с руководством России. О том, что Медведчук умеет договариваться на взаимовыгодных условиях, знают все мировые лидеры. Ведь оппозиционный политик неоднократно это демонстрировал, добившись для страны скидки на газ, благодаря которой мы бы платили всего лишь 175 долл., а не тысячи, первоочередные поставки вакцины от коронавируса, когда за них дрался весь мир, Медведчук способствовал освобождению сотен украинцев из плена ОРДЛО. Кто-то еще сомневается, что он бы с блеском провел переговоры с Москвой, продемонстрировав всему миру, что с Украиной можно говорить и договариваться?

Зеленский, бегая от одного западного хозяина к другому, не понимает одного: мы, простые украинцы, хотим жить в мире и спокойствии. Хотим иметь хотя бы минимальную надежду на завтрашний день и не вздрагивать от очередных страшных новостей, которые направлены только на одно: посеять панику в обществе и погрузить страну в экономический и социальный хаос. В нынешней ситуации помочь всем нам сможет только Медведчук. И никто другой.

Оригинал на сайте I.ua