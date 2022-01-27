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В отношении Виктора Медведчука Киев принял совершенно неправосудные, антизаконные решения, Медведчук по сути исполнял указания президента и действовал легально, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью ведущим российским СМИ, в том числе РИА Новости.
 
На вопрос, видит ли он сейчас кого-то в текущем политическом украинском истеблишменте, кто может быть нацелен на нормализацию отношений с Россией, Медведев ответил, что что бы он ни сказал, во-первых, это будет некорректно, потому что Украина самостоятельное государство, пишет "112".
 
"Второе: назвать какое-то имя – это сразу же этого человека "спалить" и подставить под санкции Совета национальной безопасности и обороны, который принимает совершенно неправосудные, антизаконные решения, как в отношении Медведчука. Они же теперь несудебные используют органы, как у нас в 1937 году, по сути, тройки. Они собрались, только там их побольше немножко, решили у кого-то имущество отобрать – отобрали, решили кого-то в тюрьму посадить – посадили. Так что называть кого-то – бесперспективное дело", - сказал Медведев.
 
Он подчеркнул, что "у нас есть наши друзья и партнёры", и в этом смысле нельзя не упомянуть Медведчука, который находится в довольно сложном положении из-за домашнего ареста и уголовного преследования, которое ведётся в отношении него.
"Причём за те действия, кстати, которые он, по сути, совершал, исполняя указания президента, что, на мой взгляд, вообще в любом случае любого человека, если речь идёт о легальных действиях (а это легальные действия, вне всякого сомнения), освобождает от любой ответственности, потому что речь идёт о государственных решениях", - сказал Медведев.
 
Он добавил, что Медведчук "это наш партнёр, наш друг, у нас межпартийные отношения хорошие".
 
"В любом случае, мне кажется, появится генерация людей и политических сил, которые будут настроены, подчёркиваю, именно не пророссийски, а проукраински, но которые будут вести прагматичную политику, которые будут думать прежде всего о собственном народе, а не о том, чтобы ещё раз избраться в президенты, как это происходит сейчас", - заключил Медведев.
 
Украинские правоохранители 8 октября огласили главе политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктору Медведчуку новое подозрение в госизмене и содействии терроризму. По версии главы СБУ, Медведчук в 2014 году организовал поставки угля с неподконтрольной Киеву территории Донбасса в сговоре с высшим руководством Украины.
 
Суд принял решение об избрании Медведчуку меры пресечения в виде домашнего ареста до 7 декабря, позднее суд продлил круглосуточный домашний арест до 10 марта. Медведчук в суде заявил, что поставки угля были организованы по просьбе руководства Украины, и были законными, так как велись с украинских предприятий, а запрета на торговлю с компаниями на неподконтрольных территориях тогда еще не было. Также он раскритиковал доказательства, озвученные прокурорами в деле, заявив, что предоставленные записи якобы его разговоров с представителями "ДНР" и "ЛНР" были смонтированы.
ForUm

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