Эскалация между Украиной и Россией началась с выхода президента Владимира Зеленского из Минских соглашений и преследование лидера украинской оппозиции Виктора Медведчука. Такое мнение высказала главный редактор журнала The New Times Евгения Альбац, передает 112 Украина.

"На саммите в Нормандии в 2019 году стало понятно, что Зеленский не собирается идти на исполнение Минских соглашений и заставить его без внешнего давления не удастся. Как писала тогда газета "Коммерсант": "Надежды России на дипломатическое соглашение с Украиной рухнули в 2021 году, и российские чиновники начали усиливать давление на соседа … Плюс ко всему под домашний арест был помещен человек, которого называют кумом Путина. Господин Медведчук. Который был что ли представителем Путина в Украине", - утверждает Альбац.

То есть, констатирует Альбац, эскалация отношений между Россией и Украиной связана с фактическим выходом Зеленского из Минских соглашений и домашним арестом Виктора Медведчука.

Напомним, председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук заявил, что украинские власти взяли курс на полный отказ от мирного урегулирования на Донбассе.