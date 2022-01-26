Преследование председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народного депутата Виктора Медведчука закончится для президента Украины Владимира Зеленского очень плохо. Об этом в эфире Апостроф TV заявил генерал-лейтенант милиции в отставке, экс-депутат Верховной Рады Украины Геннадий Москаль.

"Еще в 2004 году был принят закон "О борьбе с терроризмом", четко определяющий, что организация террористической может быть признана только по иску генерального прокурора Украины или прокуроров областей. Скажите, с 2014 года кто-то признал кого-то террористической организацией? Никого", - отметил Москаль.

При этом он подчеркнул, что пленки, являющиеся доказательствами в деле, в котором фигурирует Виктор Медведчук, были сфальсифицированы и объяснил, почему он так считает.

"Организация "Армия юго-востока" Павла Дремова, которая принимала участие в оккупации Лисичанска, Северодонецка и Рубежного. Сегодня Дремова уже нет в живых, его ликвидировали и правильно сделали. Если бы я знал кто, я бы пожал тому человеку руку. Потому что Дремов был скотиной, которой мир не видел. И тут вернемся к пленкам Медведчука. Его обвиняют в том, что он говорил с Дремовым. Я посмотрел по дате, Дремова тогда уже не было в живых. С кем Медведчук разговаривал? С могилой? Нельзя так фальсифицировать. Я понимаю, что Зеленского там не было. Но сегодня он говорит: "Я Верховный Главнокомандующий". Какое ты моральное право имеешь, если ты четырежды уклонялся от мобилизации", - заявил Москаль.

Также он продолжил: "Почему Венедиктова не подписала подозрение Порошенко? При всем неуважении к ней, она посмотрела, что это фуфло полное. Что, подписывать, а потом прятаться как Пшонка? Они ссылаются на заявление Верховной Рады от 19 января 2015 года, где признают юрисдикцию международного суда по уголовным преступлениям в Гааге, и пишут, что они судили агрессора РФ и террористические организации "ДНР" и "ЛНР". Мы сегодня как говорим? Мы их не признаем. "Так называемые" можем сказать, или скажем "оккупированные Российской Федерацией часть Луганской и Донецкой областей". Они ссылаются на заявление Верховной рады от 19 января 2015 года, где признают юрисдикцию международного суда по уголовным преступлениям в Гааге, и пишут, что они судили агрессора РФ и террористические организации "ДНР" и "ЛНР". Мы сегодня как говорим? Мы их не признаем. "Так называемые" можем сказать, или скажем "оккупированные Российской Федерацией часть Луганской и Донецкой областей". Если мы признаем украинские земли террористической организацией, то мы признаем всех пенсионеров террористами. Мы всех больных, всех стариков, мать Данилова признаем террористкой, давайте правду будем говорить, - высказался Геннадий Москаль. - Скажите, кто "Луганскуголь" признал террористической организацией? В 2014 году первым заместителем министра энергетики был Зюков и он занимался угольной промышленностью. Он еще в 2005 году в Луганской области, когда я первый раз возглавлял ОГА, занимался углем, а потом его в Министерство забрали. Так он зацепился за эту тему - южноафриканский уголь. И он напрямую не хотел, чтобы государственная компания Центрэнерго заключала договоры. Он своего сына заставил сделать предприятие, которое должно заключить договор с Южно-Африканской Республикой, а затем продавать уголь Центрэнерго. И СНБО это разрушило эту схему. Скажите, в чем здесь государственная измена? Что было сэкономлено 2 миллиарда, потому что уголь из "Луганскуголь" и уголь из Южно-Африканской Республики не может быть по одной цене. В чем государственная измена, Владимир Александрович? Вы ведь юрист".

Кроме того он рассказал, чем политически для Зеленского завершится это дело.

"Кончится очень плохо. Сейчас он будет иметь до 40 реальных уголовных дел из-за решения СНБО о введении санкций, что было незаконным.

Я приведу вам сотни примеров, где этот человек будет пожизненно сидеть в местах лишения свободы вместе со своим Ермаком", - резюмировал Москаль.

Напомним, генерал-лейтенант милиции в отставке, экс-депутат Верховной Рады Украины Геннадий Москаль заявил, что тот факт, что пятого президента Украины, народного депутата Петра Порошенко отпустили, а главу политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народного депутата Виктора Медведчука продолжают держать под арестом - это избирательное правосудие.