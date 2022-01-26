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Дипломаты, которые говорят о том, что экс-президент Петр Порошенко невиновен в тех обвинениях, которые против него выдвигает следствие, забывают упомянуть о том, что невиновен также и председатель политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук, поскольку их обоих судят по одним и тем же статьям. Об этом на брифинге в парламенте заявил сопредседатель ОПЗЖ Вадим Рабинович.

Он призвал посольства ответственно подходить к свои заявлениям.

"В условиях этой нагнетания и истерии продолжается антидемократическое, наглое, незаконное давление и аресты, и преследование членов нашей партии. Вы все знаете, сколько месяцев находится под домашним арестом Медведчук. Ко всем посольствам я обращаюсь: вы все говорите, что Порошенко не виновен, вы забываете, что сфабрикованное это дело - Порошенко и Медведчук. Если не виновен Медведчук, то не виновен Порошенко, вот это вы запомните", - подчеркнул Рабинович.

Он также призвал общество не поддаваться панике и не вестись на провокации.

"Обратите внимание, как на всех телевизионных площадках люди с той эпохи, которую мы все отвергли сегодня рассказывают, как они все подставят плечо президенту. Стыдно смотреть на них. Уже закончились в Лондоне накопления, приехали опять работать? Я не знаю, как это будет дальше продолжаться, но уже с закрытыми глазами даже партия Зеленского видит, что это нагнетание ситуации. Вчера представители посольств иностранных ездили по нашим областям и умоляли начинать партизанское движения. Я считаю, что должны обращаться правоохранительные органы страны. Не поддавайтесь панике, верьте тем, кто знает, что будет, тем кто последовательно ведет к миру. Это только наша партия", - резюмировал Рабинович.

Ранее Рабинович заявил, что власть обязана немедленно снять арест с главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народного депутата Виктора Медведчука, которого президент Зеленский обвинил в том же нелепом "угольном деле", в котором сегодня пытались обвинить пятого главу государства Петра Порошенко.
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