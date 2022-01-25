Украинцы считают председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука главным оппозиционером Украины, пишет Кирилл Киквидзе в своем блоге на сайте Korrespondent.net.

Согласно опросу, который прошел в популярном паблике "Шептун" в Телеграм, за Медведчука проголосовало почти 40% опрошенных. Хорошие результаты показал также Анатолий Шарий, а вот так называемая прозападная оппозиция совсем потеряла доверие граждан страны. Порошенко и Тимошенко украинцы считают спарринг-партнерами Зеленского. Вся эта кучка управляется с Запада и никак не представляет интересы украинцев.

Виктор Медведчук укрепился в роли главного оппозиционного деятеля в прошлом году. Власть Зеленского в 2021-м сначала незаконно закрыла оппозиционные телеканалы, наложила на Медведчука и его семью незаконные санкции, а затем и вовсе отправила политика под домашний арест по сфабрикованным уголовным делам. Вся эта масштабная атака власти на Медведчука показала, что Банковая боится лидера ОПЗЖ, боится роста его рейтинга, боится, что он сможет реализовать свою политическую повестку, в которой нет места западным методичкам, а есть мир и экономический рост.

Медведчук уже показал себя как человек дела. Он был эффективным переговорщиком по обменам удерживаемыми лицами с ОРДЛО, вернув домой полторы тысячи человек, договорился с Россией о скидке на газ и цене в 175 долл. за тысячу кубов, о производстве вакцины от коронавируса в Харькове, о снятии российских санкций с ряда украинских предприятий и т. д. Даже будучи под домашним арестом, Медведчук мог вернуть домой 7 женщин из тюрем ОРДЛО, но власть Зеленского заблокировала это освобождение из-за личной неприязни к лидеру ОПЗЖ.

На этом фоне о Порошенко, Тимошенко и других "соросятах" сложно что-то сказать. "Голос" управляется Банковой, "Батькивщина" подыгрывает ОП, Порошенко и вовсе бежал из страны, когда услышал, что власть хочет вручить ему подозрение по "угольному делу". Другой оппозиции, реальной оппозиции Зеленскому в Украине нет. Только Медведчук и ОПЗЖ.

Именно поэтому против Медведчука власть развернула репрессии. Боятся. И недаром боятся. Скоро от власти Зеленского ничего не останется.