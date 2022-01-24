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После решения суда по Порошенко в виде личного обязательства аналогичная мера должна применяться к Медведчуку.

Во-первых, они фигуранты одного, так называемого, "угольного дела". Соответственно мера пресечения подозрительно кардинально разная. Во-вторых, Медведчук в отличии от Гетьмана сывочолого от повесток не скрывался и по Европе не бегал месяц. В-третьих, без воли и решения самого Петра никаких поставок угля не было, а это значит что он тут получается как главный организатор, и гуляет теперь на свободе.

Юристу Зеленскому необходимо знать, что закон один для всех. И если решили отпустить Порошенко под личные обязательства, и он может продолжать работать в парламенте, то почему лидера оппозиции Медведчука заставляют сидеть дома и ограничивают его возможности работы в парламенте?

Итого, требование к суду должно быть справедливо одно - в отношении Медведчука тоже должно быть применено личное обязательство. И как можно быстрее, а то все судебная реформа выходит сугубо в интересах Зеленского - Порошенко!
Кирилл Молчанов, ForUm

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