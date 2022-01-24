также в разделеПолитика
Президентом ПАСЕ стал нидерландец Тини Кокс, которого называли «агентом Кремля»
В Раде подготовили обращение к мировому сообществу из-за шантажа Украины Россией 6
Молчанов: После решения суда по Порошенко в виде личного обязательства аналогичная мера должна применяться к Медведчуку 9
Лукашенко грозит стянуть на границу с Украиной «целый контингент» 18
В Кремле заявили об очень высокой угрозе «наступления» Украины на Донбасс 42
Зеленский созывает сегодня заседание СНБО 59
Еврокомиссия объявила о новом пакете финпомощи Украине 15
Марунич: Возглавив список «Слуги народа», Ермак останется в политике и после Зеленского 16
Великобритания начала вывозить своих дипломатов из Украины 20
The Guardian скептически относится к сенсации про «оккупационное правительство» в Украине 16
«Евросолидарность» лидирует в рейтинге партий, поддержка «Слуги народа» падает 31
НАТО приведет войска в боеготовность из-за войск РФ возле Украины 24
ЕС не собирается эвакуировать семьи дипломатов из Украины 13
«Ничего нового»: В ОП прокомментировали данные разведки Британии о Мураеве 82
МИД считает преждевременным решение США вывезти семьи дипломатов из Украины 19
Порошенко заявил, что Зеленский не пускает его за границу 27
Госдеп обязал семьи американских дипломатов покинуть Украину 30
Кулеба: Сообщения о неизбежности войны с Россией приводят к нестабильности в Украине 61

В рейтинге кандидатов на выборах президента Украины относительно наивысшую поддержку имеет Владимир Зеленский (за него проголосовали бы 17,4% среди всех респондентов и 23,5% среди определившихся с выбором) и Петр Порошенко (соответственно, 15,5% и 20,9%).

Об этом свидетельствуют данные опроса Киевского международного института социологии, проведенного 20-21 января.

Разница в поддержке этих кандидатов в рамках статистической погрешности, то есть формально они «делят» первое место.

Далее следуют Юлия Тимошенко (8,8% и 11,8%), Игорь Смешко (7,1% и 9,6%), Юрий Бойко (6,9% и 9,3%). Остальные кандидаты имеют более низкую поддержку.

По сравнению с декабрем 2021 года среди определившихся с выбором респондентов с 16,7% до 20,9% возросла поддержка Петра Порошенко. Также наблюдается рост поддержки Игоря Смешко (с 6,8% до 9,6%). В то же время, наблюдается снижение поддержки Дмитрия Разумкова (с 8,1% до 5%) и Олега Тягнибока (с 3,1% до 1.1%).
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
7819 грн.
19
Теги