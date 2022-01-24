В рейтинге кандидатов на выборах президента Украины относительно наивысшую поддержку имеет Владимир Зеленский (за него проголосовали бы 17,4% среди всех респондентов и 23,5% среди определившихся с выбором) и Петр Порошенко (соответственно, 15,5% и 20,9%).

Об этом свидетельствуют данные опроса Киевского международного института социологии, проведенного 20-21 января.

Разница в поддержке этих кандидатов в рамках статистической погрешности, то есть формально они «делят» первое место.

Далее следуют Юлия Тимошенко (8,8% и 11,8%), Игорь Смешко (7,1% и 9,6%), Юрий Бойко (6,9% и 9,3%). Остальные кандидаты имеют более низкую поддержку.

По сравнению с декабрем 2021 года среди определившихся с выбором респондентов с 16,7% до 20,9% возросла поддержка Петра Порошенко. Также наблюдается рост поддержки Игоря Смешко (с 6,8% до 9,6%). В то же время, наблюдается снижение поддержки Дмитрия Разумкова (с 8,1% до 5%) и Олега Тягнибока (с 3,1% до 1.1%).