Партия «Европейская солидарность» получила бы голоса 18,9% избирателей на ближайших выборах, свидетельствуют данные опроса Киевского международного института социологии, проведенного 20-21 января.

«Относительно высшую поддержку имеет партия «Европейская солидарность», за которую проголосовали бы 16% среди всех респондентов и 18,9% среди тех, кто определился с выбором. Поддержка партии статистически значимо (больше погрешности) превышает поддержку других политических сил», - отмечается в сообщении.

Далее следуют три партии, чья поддержка отличается в пределах погрешности, то есть они формально «делят» второе место: «Слуга народа» (11,6% среди всех респондентов и 13,7% среди определившихся с выбором), «Батькивщина» (11,3% и 13,7%) и ОПЗЖ (9,8% и 11,6%). Также набирают более 5% проходного барьера такие партии как «Умная политика» (6,4% и 7,6%), «Сила и честь» (6,3% и 7,4%), «Наши» (4,6% и 5,5%).

Есть несколько ниже проходного барьера «Украинская стратегия Гройсмана» (4% и 4,7%), Радикальная партия (3,9% и 4,6%), «УДАР» (3,8% и 4,5%) . У других партий – более низкая поддержка.

По сравнению с декабрем 2021 года статистически значимо возросшая поддержка партии «Европейская солидарность» (с 15,4% до 18,9% среди определившихся с выбором). В то же время за этот период снизилась поддержка партии «Слуга народа» (с 17,4% до 13,7%). Поддержка других партий статистически значимо не изменилась.