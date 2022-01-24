Британская разведка не сказала ничего такого, чего не знают украинцы, хотя у Киева «нет сомнений в том, что британское правительство абсолютно четко, в деталях, в персоналиях понимает, что происходит в Украине». Так прокомментировал сообщение МИД Британии советник главы ОП Михаил Подоляк для BBC News Украина.

«Если беспристрастно посмотреть на сообщения из Британии, то нужно будет признать: они не сказали ничего такого, что украинцы сами не понимали о части политического спектра в Украине», - утверждает он, отмечая, что еще с 2014, «когда началась война в 2014 году, руководство России использовало в своих интересах часть хотя бы и маргинальных, но все же существовавших политических и общественных структур, деятелей».

Этих деятелей в Офисе президента называют «политическими прокси для постоянной атаки на украинское общество изнутри».

Тем не менее, Подоляк обращает внимание, что «за период 2014-2019 годов эта часть политического спектра не только не исчезла, но и усилилась» и обвиняет в этом предшественника действующего президента.

«Фамилии таких лиц, как Медведчук, Мураев, другие подобные - это довольно опасное наследие каденции Порошенко и тех ложных шагов, которые он сделал в политической работе... Просто сравните: где сейчас Медведчук и где он был в 2018 году», - подчеркивает советник главы ОП.

Кроме того, он называет «откровенно странными» комментарии самого Евгения Мураева о российских санкциях против него.

«Российские санкции против него введены очевидно не потому, что Мураев за независимость Украины, а потому, что без разрешения конкурировал с Медведчуком за возможность продвигать интересы России, – объясняет представитель Офиса президента. – Какая ситуация сейчас в отношениях между Мураевым и Россией и собирался ли Мураев стать новым «Аксеновым» – должен быть ответ от правоохранителей».

Евгений Мураев – депутат двух созывов украинского парламента (избирался в 2012 и 2014 годах). 45-летний политик – бывший член Партии регионов, лидером которой в свое время был экс-президент Виктор Янукович. Сейчас Мураев – лидер партии «НАШИ».

Мураев был кандидатом в президенты Украины на выборах 2019, однако снял свою кандидатуру в пользу Александра Вилкула. На парламентских выборах 2019 Мураев не смог избраться в парламент.

С 2018 года против Мураева действуют российские санкции. Сам он связывает их со своим конфликтом с Виктором Медведчуком:

«В моей семье там (в России, – ред.) арестованы активы. Как у британских спецслужб и форин-офиса это сочетается с тем, что меня якобы хочет Россия назначить главой «оккупационного правительства» – это вопрос к мистеру Бину», - да Мураев прокомментировал сообщения британских властей для STRANA.TODAY.

Британия обвинила Москву в попытке привести к власти в Украине пророссийских политиков. Министерство иностранных дел Британии называет кандидатом Кремля на роль главы Украины бывшего депутата Верховной Рады Евгения Мураева.