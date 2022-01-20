Хамское пренебрежение власти мнением сотен тысяч людей, голосовавших за партию "Оппозиционная платформа - За жизнь", очевидно. Об этом в эфире на телеканале "Перший Незалежний" во время включения заявил директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский, комментируя ситуацию с преследованием главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народного депутата Украины Виктора Медведчука.

"Я понимаю прекрасно, что наша власть управляется с улицы Танковой, сейчас Сикорского, по-моему, там находится американское посольство, и они просто не могут себе позволить принимать решения, которые не нравятся американскому посольству. Другое дело, что есть вещи, относительно которых американское посольство ясной точки зрения не выразило. Тогда какая-то свобода появляется у Офиса президента. Но если есть ясная позиция, а я предполагаю, что в отношении Медведчука есть ясная позиция, тем более что Медведчук под американскими санкциями, по-моему, с 2014 года. И вот они могут себе позволить. Ну вот тогда и надо объяснить людям: вы, люди, живете в стране, где решения о судьбе людей, причем которые имеют значительную поддержку в обществе... Ведь же не случайно у нас по всем опросам общественного мнения есть рейтинг этих политических сил, в котором Медведчук - один из лидеров, он сравним, он примерно такой же, как у правящей партии, который она имела не так давно... И в этой ситуации настолько хамское пренебрежение мнением сотен тысяч людей, которые голосовали за ОПЗЖ, это же очевидно!" - заявил политолог.

Михаил Погребинский отметил, что нельзя говорить о том, стыдно или нет за свои действия главе страны, ведь президент Зеленский сейчас решает для себя главную проблему.

"На самом деле Зеленскому, я не думаю, что нельзя говорить, что ему стыдно или не стыдно. Он давно на это плюнул и решает для себя главную проблему: он прекрасно понимает, что ему нужно удержать, не просто дослужиться на этой должности президента до окончания срока его пребывания в этой должности, а ему нужно сделать все возможное для того, чтобы остаться на этом кресле еще на следующий срок, потому что иначе у него совершенно неясная и опасная перспектива. То есть сегодня он может перемещаться, когда у него там сотня или сколько охраны. А как будет, когда он перестанет быть президентом? Бывшие президенты имеют какую-то охрану, но это два-три человека, это не 100. Поэтому понятно, что ему придется эмигрировать, бросить все, что у него здесь есть. Я думаю, что это испытание, которое лежит у него на плечах постоянно, что он об этом постоянно вынужден думать, что надо сделать, чтобы остаться еще на следующий срок. Даже если бы он не хотел, устал и так далее, но альтернатива-то сложная. Он же нажил столько серьезных врагов, что просто опасно будет оставаться здесь. Мне кажется, он об этом думает каждый вечер, когда собирается ложиться спать", - сказал директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии.

Напомним, как заявила адвокат главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народного депутата Виктора Медведчука Лариса Чередниченко, называть непонятные предметы "пленками Медведчука", а также доказательствами по делу - это в корне неправильно. Все эти материалы правильнее называть "пленками Баканова", так как они появились в недрах Службы безопасности Украины.

Адвокат Евгений Скидан заявлял, что нет никаких пленок, которые бы имели отношение к главе политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктору Медведчуку, а пленки Ивана Баканова смонтированы Службой безопасности Украины и действующей властью.

Напомним, 20 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решения Совета нацбезопасности и обороны ввести санкции против 8 человек - среди них председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко.

13 мая в Печерском суде Киева избрали меру пресечения председателю политсовета партии ОПЗЖ Виктору Медведчуку. 21 мая Киевский апелляционный суд оставил в силе круглосуточный домашний арест для нардепа. 9 июля суд продлил домашний арест Виктора Медведчука до 7 сентября. Сразу же после начала заседания адвокаты лидера ОПЗЖ заявили об отводе судье Сергею Вовку. Дело в том, что Вовк решил рассматривать вопрос продления сроков досудебного расследования без стороны защиты. Но в итоге суд отклонил ходатайства об отводе судьи и прокурора.

30 июля Киевский апелляционный суд отказал адвокатам председателя политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука в удовлетворении апелляции относительно продления сроков домашнего ареста политика до 7 сентября. В ходе судебного заседания 2 сентября Печерский районный суд принял решение о продлении сроков заключения в виде домашнего ареста еще на 2 месяца, до 31 октября.

В ОПЗЖ отреагировали на этот правовой произвол и заявили, что такие действия власти - откровенная и циничная политическая расправа над оппозиционным политиком, который своей принципиальной позицией раскрывает непрофессионализм, продажность и антинародный характер власти.

Комментируя ситуацию, Виктор Медведчук подчеркнул, что его адвокаты полностью готовы к процессу обжалования меры пресечения и у них есть доказательства, которые опровергают обвинение прокуратуры и доказывают незаконность применения к нему домашнего ареста.

Так, стороной защиты была подана апелляция на решение Печерского районного суда Киева о продлении меры пресечения политику. Однако 30 июля Киевский апелляционный суд отклонил ее, несмотря на разгром всех доводов обвинения.

8 октября народный депутат от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Ренат Кузьмин заявил, что представители ГБР повесткой вызвали Медведчука якобы для ознакомления с материалами давно уже оконченного уголовного дела о государственной измене и нарушении правил ведения войны. В это же время, по словам нардепа, представители ОГП, нарушая закон, попытались вручить оппозиционному политику новое подозрение в государственной измене и содействии терроризму. Однако адвокаты Медведчука не дали прокурорам сделать это. Позже он опубликовал видео, как прокуроры попытались вручить очередное подозрение председателю политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь", народному депутату Виктору Медведчуку, однако адвокаты политика пресекли эту попытку.

Уже в понедельник, 11 октября, Кузьмин сообщил, что Медведчуку все-таки вручили ходатайство об аресте или залоге в один миллиард гривен. Это притом, что Медведчук уже находится под домашний арестом, его не нарушает и по закону суд просто не может изменить ему меру пресечения на более тяжкую. Новые обвинения связаны со срывом поставок угля в Украину из ЮАР и содействием поставкам топлива из оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей в 2014 году.

В ходе судебного заседания во вторник, 12 октября, Печерский районный суд принял решение о мере пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста председателю политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь", народному депутату Виктору Медведчуку по новому подозрению до 7 декабря. Сам Медведчук заявил, что продолжит борьбу с нынешней властью вне зависимости от того, насколько усилятся репрессии в отношении его. Он подчеркнул, что вместе с "Оппозиционной платформой - За жизнь" будет продолжать защищать интересы украинского народа.

В среду, 20 октября, должно было состояться рассмотрение апелляции по этому делу, но Киевский апелляционный суд перенес рассмотрение апелляционной жалобы прокуроров на решение суда по мере пресечения главе политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народному депутату Виктору Медведчуку. Судебное заседание перенесли на 11:00 9 ноября.

Отметим, в сентябре в Киев приезжали с визитом секретарь Сената Франции, вице-президент Комитета иностранных дел, обороны и вооруженных сил Сената Франции, член Парламентской ассамблеи НАТО от Франции и член Межпарламентского союза Жоэль Геррио, а также французский сенатор Натали Гуле. Они посетили председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука, который находится под домашним арестом, и провели встречу с ним и сопредседателем партии Вадимом Рабиновичем. А уже 1 ноября немецкие политики основных уровней - депутат Европейского парламента от Германии, доктор Максимилиан Кра, член комитета по внешней политике Бундестага Петр Быстронь и член комитета международного сотрудничества ландтага Баварии Ульрих Зингер - посетили председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народного депутата Украины Виктора Медведчука и выразили ему свою поддержку. В свою очередь Виктор Медведчук поблагодарил немецких коллег, которые нашли время приехать к нему в гости с учетом тех условий и той ситуации, в которой он находится.

Во вторник, 2 ноября, Печерский районный суд Киева назначил председателю политического совета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктору Медведчуку меру пресечения в виде личного обязательства, как и ходатайствовала прокуратура. Однако практического значения это уже не имеет, так как Медведчук находится под мерой пресечения в виде домашнего ареста по другому делу - об "угольной госизмене".

11 ноября ведущий европейский адвокат Бертран Мельмендье присоединился к команде правовой защиты председателя политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь", народного депутата Виктора Медведчука. Он подписал договор о правовой защите лидера оппозиции.

За последние месяцы мировые СМИ, европейские политики и эксперты опубликовали 144 568 материалов, посвященных травле украинскими властями оппозиции и независимых телеканалов.