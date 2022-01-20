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Офис президента договорился с Кремлем о выдаче беглого экс-главы «Нафтогаза» Евгения Бакулина, связанного с сопредседателем ОПЗЖ Юрием Бойко и народным депутатом от ОПЗЖ Сергеем Левочкиным. Об этом на своей странице в Facebook заявил политический обозреватель Евгений Хурсин.

«Появилась информация из источников близких к Офису президента, что в ближайшее время (максимум – месяц, полтора) готовится очень резонансная акция… между российской и украинской стороной. Да-да, несмотря на, мягко говоря, сложные отношения между государствами, российская сторона готова выдать украинской стороне скрывающегося в недрах РФ экс-депутата и экс-главу правления «Нафтогаза» Евгения Бакулина! Это человек, которого связывают с группой Фирташа и, как считают журналисты-расследователи, именно тем, кто был главным действующим лицом в уже позабытом скандале с так называемыми «вышками Бойко», — отметил он.

По словам Хурсина, на основании информации от тех же источников, существует связь между выдачей Бакулина и недавними санкциями, которые РФ ввела в отношении брата и сестры народных депутатов Левочкиных.

«О выгодности такого шага для Офиса президента, старающегося изо всех сил стать «борцами с олигархами», говорить не приходится, а вот почему на такой, казалось бы, парадоксальный шаг идет Кремль, пока до конца непонятно. Впрочем, время покажет», — резюмировал политический обозреватель.

 
ForUm

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