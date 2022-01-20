Решение Печерского районного суда г. Киева о личном обязательстве для Порошенко – это не одно поражение для Офиса президента Владимира Зеленского, а сразу два. Ведь теперь очевидно, что с юридической точки зрения обвинение в государственной измене против главы политсовета «Оппозиционной платформы – За жизнь» Виктора Медведчука развалилось. Об этом написал в своей статье политический публицист Александр Зубченко.

Зубченко напомнил, что в отличие от Порошенко Медведчук не сбежал из Украины.

«Во-первых, Медведчук не сбегал из страны, как это сделал «мужественный крыголам». Месяц Петр Алексеевич отлавливал в Европах любых политиков, чтобы с ними сфоткаться. Даже к Варфоломею пару раз заезжал, но дед заболел «короной». Ну, так ему сказали. Есть разница в стиле поведения? Несомненно», – констатировал автор.

Зубченко подчеркнул, что в отношении Медведчука угроза ареста была и остается «в разы более реальной», чем в случае с Порошенко.

«Во-вторых, угроза ареста одного из лидеров «Оппозиционной платформы», одновременно пребывающего под санкциями Госдепа США и СНБО, была в разы более реальной, чем у Порошенко. Его пытались спровоцировать уехать из Украины, проводили обыски по месту жительства его и жены, трясли соратников и однопартийцев. Но Медведчук избрал другую тактику – действовать в правовом поле и разбивать абсурдные обвинения в суде», – пояснил публицист.

«Даже в официальном заявлении партии «слуг» отметили, что «Виктор Медведчук демонстрирует больше уверенности в себе, чем Порошенко», и посоветовали «гетьману» не устраивать провокаций, а брать пример с лидера оппозиции. Конечно, «комплимент» так себе, однако шоу «порохоботов», которое устроил Порошенко, как раз свидетельствует о животном страхе Петра Алексеевича», – добавил автор.

Также Зубченко аргументировал, что такая мягкая мера пресечения как личное обязательство для экс-президента свидетельствует о крахе всей линии обвинения в государственной измене для Порошенко и Медведчука.

«И, наконец, в-третьих, Виктор Медведчук и его команда адвокатов были убеждены в том, что именно в суде, даже таком специфическом, как Печерский, им удастся доказать всю надуманность и искусственность обвинений. Удивительно, но факт: решение по Порошенко только подтверждает верность избранной ими линии защиты. Если уж главному фигуранту избирают такую удивительно мягкую меру пресечения, то это свидетельствует о крахе всей линии «обвинения», – сообщил автор.

«Дело разваливается буквально на глазах. Медведчук заранее все просчитал. В том числе и попытку сделать его «подельником» Порошенко. Теперь эта «правовая конструкция» с интересным треском рушится. Поэтому решение суда – это не одно поражение Зеленского и Офиса президента, а сразу два», – заключил политический публицист.