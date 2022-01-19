Настоящая причина обвинения в адрес Медведчука и Порошенко – это уход избирателей от Владимира Зеленского. Так политический эксперт Дмитрий Марунич прокомментировал решение Печерского районного суда г. Киева, отпустившего экс-президента Петра Порошенко под личное обязательство.

«Зеленский снова оказался между ЕС и ОПЗЖ как между молотом и наковальней. Как и год назад. И ради чего был весь этот цирк?» – написал эксперт.

Марунич возмутился тем, что суд отпустил Порошенко под личное обязательство, в то время как Медведчука отправили под домашний арест.

«Финита ля комедия! Печерский суд отпустил Порошенко под личное обязательство. Это по тому самому делу, по которому Медведчук получил домашний арест. А прокуроры вообще требовали взять под стражу и посадить в СИЗО. Однозначный провал Зеленского и Офиса президента. Извините, а зачем был нужен весь этот цирк с «подозрением», побегом Порошенко и «бродячим цирком» в Жулянах и под Печерским судом?» – возмутился эксперт.

Вместе с тем, Марунич обратил внимание, что Зеленскому так и не удалось решить проблему ухода избирателей из-за того, что после выборов он превратился в «Порошенко №2».

«Но на самом деле это более глубокая проблема для Зеленского, чем просто судебный провал. Давайте вспомним, как после выборов Зеленский оказался между Порошенко/«Европейской солидарностью» и Медведчуком/ОПЗЖ, как между молотом и наковальней», – подчеркнул эксперт.

«Как только Зеленский начал превращаться в «Порошенко №2» под националистическими лозунгами, начался уход избирателей. Жители Юго-Востока, а в широком смысле адекватные украинцы по всей стране начали уходить к идейно близким Медведчуку и Шарию. Или пополнять ряды неопределившихся и тех, кто не пойдет на выборы. С другой стороны, для националистического избирателя Зеленский и Ермак – чужие. Скоморохи и актеры, которые пытаются копировать Порошенко. Поэтому на поле Порошенко «зеленые» так и не смогли зайти», – отметил автор.

Именно поэтому сегодня Зеленский снова оказался между «Европейской солидарностью» Порошенко и «Оппозиционной платформой – За жизнь» Медведчука как между молотом и наковальней.

«Вот это и есть настоящая причина всех этих обвинений в «зраде». А что по итогу? Запрет UkrLive и еще 5 телеканалов, домашний арест для Медведчука – все, избирателям Юго-Востока можно помахать руками! Они не будут голосовать за Зеленского и «слуг». Националистический избиратель? Во-первых, националистического избирателя оттолкнула атака Офиса президента на Порошенко. Во-вторых, провал и в случае с Медведчуком, и в случае с Порошенко показал, что Зеленский & Co – это неудачники», – сделал вывод эксперт.

«Так что самый главный вывод по итогам решения Печерского суда – Зеленский снова оказался между ЕС и ОПЗЖ как между молотом и наковальней. И это день краха проекта «Зеленский»… Все, закончен бал. Тушите свечи», – заключил политический эксперт Дмитрий Марунич.