Пятый президент Украины, нардеп Петр Порошенко заявляет, что на возложенные на него судом обязательства, ограничивающие его политическую деятельность, будет не только подана апелляция, но и последует надлежащая международная реакция.

«Это именно то, чего боится Зеленский. И речь будет идти не только об апелляции. Политическое преследование лидеров оппозиции, мы надеемся, найдет соответствующую реакцию у наших международных партнеров, по меньшей меры мы будем обращаться и просить об этом», - сказал Порошенко, выступая перед сторонниками.

«Они не надеялись на арест, они надеялись воспрепятствовать моей политической деятельности – раз, они пытались дискредитировать меня в глаза избирателей – два, они пытались дискредитировать меня в глазах мира – три. Дискредитация в глазах избирателей – никто им не поверил, дискредитация в глазах мира – точно обратный эффект», - заявил политик.

Напомним, 19 января Печерский районный суд Киева избрал пятому президенту Украины, лидеру партии «Европейская солидарность» Петру Порошенко меру пресечения по «угольному делу» в виде личных обязательств.

20 декабря Порошенко сообщили о подозрении в госизмене и содействии деятельности террористических организаций в рамках дела о преступной схеме поставок угля с временно оккупированных территорий.

Ранее в рамках этого же уголовного производства о подозрении были уведомлены народный депутат фракции «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктор Медведчук и бывший министр энергетики Владимир Демчишин.