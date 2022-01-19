Пятый президент Петр Порошенко, сбежавший за границу от вручения подозрения по делу о закупках угля в ОРДЛО, вернулся в Украину и грозящий нынешнему президенту Владимиру Зеленскому "всеми небесными карами", на самом деле подыгрывает Банковой, в то время как председатель политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук, несмотря на все угрозы власти, остался в стране, поставив Офис президента в позицию "цугцванга", доказав, что все обвинения против него - политически мотивированы. Об этом пишет издание The Times Hub. Стоит отметить, что именно на политическую подоплеку дел против Медведчука обратили внимание ряд СМИ с мировым именем - агентство Associated Press, Радио Свобода, Bloomberg.

Журналисты The Times Hub в своей статье отмечают, что корень проблемы в том, что Порошенко проиграл стратегически, т.е. на уровне сценария, "потому что сам подыграл КВНовским сценаристам с Банковой, которые сочинили для него роль "беженца". Тем более удивительно, что ведь есть же пример Медведчука, который, несмотря на "психическую атаку" Банковой в виде целого списка тяжких обвинений, никуда не уехал из Украины".

"В итоге, "блицкриг" Зеленского и компании провалился. А за без малого год мы так и не увидели доказательств причастности ни к финансированию террористических организаций, ни к государственной измене. А то, что делает Порошенко сейчас – это называется "махать кулаками после драки". Это тактика. Оперативное реагирование, не более того. Пустить слезу по поводу судьбы "небесной сотни" или встать на колени перед атошниками – это Порошенко хорошо умеет. Но проблема в том, что профессиональный стратег "на завтрак скушает" любого тактика – именно из-за своего умения оперировать стратегическими планами и сценариями", - говорится в публикации.

Журналисты отмечают, что в случае с Медведчуком ОП проиграл на уровне сценария.

"Медведчук не позволил реализовать сценарий "Зеленский изгоняет своего главного политического оппонента", отреагировав четко в стиле Махатмы Ганди. Он просто никуда не побежал из родной страны, а затем перешел в контратаку в суде. В итоге, Офис президента, владея тактическим преимуществом, оказался в ситуации цугцванга, когда каждый последующий ход ухудшает положение игрока. За почти год ни один судья не осмелился принять решение о взятии оппозиционера под арест, поскольку нет доказательств его вины. Да и судьба экс-судьи Николая Чауса, который при прошлой власти участвовал в политических репрессиях, а затем "почитатели таланта" нашли его даже за границей и похитили, стала наглядным примером для всех. С другой стороны, каждое решение суда о продлении домашнего ареста выглядит как политический заказ, потому как доказательств мы до сих пор не увидели. К тому же, очень важно, что в мировых СМИ поведение Зеленского и ОП оценивают как политические репрессии – свидетельством чего являются крайне критические публикации в Forbes, The Independent etc", - говорится в статье.

Авторы публикации считают, что Порошенко, будь он стратегом, повел бы себя как Медведчук.

"И в этом плане, конечно же, Порошенко нужно возвращаться. Потому что на самом деле у Порошенко не так уж много сторонников – на выборах в Верховную Раду в июле 2019 года его "Европейская солидарность" взяла всего 8,10%. Мягко говоря, небольшой резерв. В то время как риск угодить в разрыв между словом и делом, о котором мы говорили в начале, действительно велик", - резюмируют авторы материала.

Напомним, 2 февраля президент Владимир Зеленский подписал указ о применении санкций против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK. Согласно указу, который вступил в силу с момента подписания, к телеканалам применены санкции на протяжении пяти лет. Это предусматривает блокировку вещания всех трех телеканалов.

26 февраля журналисты незаконно закрытых президентом Владимиром Зеленским телеканалов объединились и создали новый телеканал – "Перший Незалежний". Учредителями нового медиа стала группа журналистов, ранее работавших на каналах "112 Украина", NewsOne и ZIK. Но буквально через час после начала вещания власть незаконно отключила телеканал от эфира.

20 августа были введены санкции против главного редактора интернет-издания "Страна.ua" Игоря Гужвы, компаний-издателей "Страны.ua", блогера и журналиста Анатолия Шария, его жены Ольги. В результате были заблокированы издания "Страна.ua" и "Шарий.net".

Ведущие европейские политики, международные и украинские эксперты и мировые СМИ раскритиковали указ Зеленского о прекращении работы телеканалов "112 Украина", NewsOne и Zik.

В связи с незаконными действиями власти журналисты обратились к государственному секретарю США Энтони Блинкену относительно введения тотальной цензуры и серьезной угрозе свободе информации в Украине, направили открытые письма европейскому комиссару по вопросам расширения и политики добрососедства с 2010 по 2014 год Штефану Фюле и экс-президенту Польши Александру Квасьневскому, Генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу, Верховному комиссару ООН по правам человека Мишель Бачелет, Специальному докладчику ООН по вопросам поощрения и защиты прав на свободу мнений и их свободное выражение Ирен Хан и пресс-секретарю Управления ООН по правам человека Марте Хуртадо. А Совет Европы порекомендовал журналистам незаконно закрытого канала "Перший Незалежний" обратиться в Европейский суд по правам человека в связи с ограничением свободы слова в Украине.

Также коллективы медиа, незаконно закрытых украинской властью в лице президента Владимира Зеленского, встретились с секретарем Сената, вице-президентом Комитета иностранных дел, обороны и вооруженных сил Жоэлем Геррио, а также вице-президентом Комиссии по конституционному законодательству, законодательству, всеобщему избирательному праву, регламенту и общему управлению Сената Франции Натали Гуле. В ходе встречи представители СМИ проинформировали сенаторов о катастрофической ситуации со свободой слова в Украине.

Помимо этого сотрудники незаконно закрытых украинской властью телеканалов "112 Украина", NewsOne, ZIK, а также "Перший Незалежний", который был закрыт по письму заместителя главы СБУ без суда, и сайтов "Страна.ua" и "Шарий.net" пришли на форум Ялтинской европейской стратегии в формате YES Brainstorming 2021, который стартовал 10 сентября в Киеве, чтобы рассказать о ситуации со свободой слова в Украине.

Журналисты закрытых СМИ обратились с письмом к делегатам ПАСЕ, где рассказали о давлении власти на независимые медиа в Украине и попросили дать свою оценку. Поддержал их и Фонд защиты свободы слова в Украине, глава которого направила письмо президенту США Джо Байдену в связи с преследованием властью независимых медиа в Украине.

В 2021 году мировые СМИ, европейские политики и эксперты опубликовали 144 568 материалов, посвященных травле украинскими властями оппозиции и независимых телеканалов.