Дело экс-президента Петра Порошенко – это то политическое событие, к которому приковано внимание всех медиа, подконтрольных лидеру "Европейской солидарности". Сейчас все они заговорили о том, что подозрение Порошенко – это конец Революции достоинства. Но почему тогда все молчали, когда те же незаконные обвинения предъявляли лидеру реальной оппозиции ‒ председателю Политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктору Медведчуку? Об этом заявил народный депутат от ОПЗЖ Василий Нимченко в эфире телеканала UkrLive.

Парламентарий напомнил, что репрессии против Виктора Медведчука начались еще в феврале 2021 года.

"В январе и феврале 2021 года раскрутили маховик репрессий и политического преследования в отношении Виктора Медведчука. Вы видите, к чему это велось и к чему все ведется. Понятно, о чем идет речь, все на поверхности. Мне очень жаль нашу страну, нашу Конституцию", – отметил Нимченко.

Он подчеркнул, что о деле Порошенко сейчас говорят исключительно подконтрольные ему СМИ и политики, которые молчали, когда такие же обвинения предъявлялись Виктору Медведчуку.

"Дело Порошенко – это то основное политическое событие, вокруг которого крутится все медийное пространство, подконтрольное Порошенко. Заговорили о том, что это конец Революции достоинства. А где же вы были, когда по тем же незаконным обвинениям привлекались к ответственности реальная оппозиция и ее лидер Виктор Владимирович Медведчук? Здесь можно говорить даже не об аналогии, а об идентичности обвинений. И где-то уже видны, образно говоря, "уши" Президента, его вины, которую хотят распределить на других. Думаю, у них это не получится. Такого позора мир не видел", – отметил Василий Нимченко.

И добавил, что Украина сможет выйти из тупика, в котором оказалась, только после законной смены власти или если власть сама поймет, что не в состоянии надлежащим образом управлять государством.