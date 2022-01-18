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Печерский райсуд Киева перенес объявление решения об избрании меры пресечения пятому президенту Петру Порошенко на 19 января, сообщил народный депутат партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко.

«Суд по делу Порошенко состоится в среду. Заседание перенесено на 19 января в 14:00!» – написал он.

Сам Порошенко поблагодарил активистов, которые встречали его в аэропорту и пришли поддержать в Печерский райсуд, и заявил, что ждет их под судом 19 января.

Как сообщал ForUm, 20 декабря 2021 Порошенко сообщили о подозрении в госизмене и содействии деятельности террористических организаций  в рамках дела о преступной схеме поставок угля с временно оккупированных территорий.

Ранее в рамках этого же уголовного производства о подозрении были уведомлены народный депутат фракции «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктор Медведчук и бывший министр энергетики Владимир Демчишин.

Утром 17 января Порошенко вернулся в Украину и прибыл в Печерский райсуд Киева для избрания меры пресечения.  

Сторона обвинения просила суд избрать ему меру пресечения по «угольному делу» в виде содержания под стражей с альтернативой залога в сумме 1 млрд грн.
ForUm

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