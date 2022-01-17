Сторона обвинения просит Печерский райсуд Киева избрать пятому президенту Украины, лидеру партии «Европейская солидарность» Петру Порошенко меру пресечения по «угольному делу» в виде содержания под стражей с альтернативой залога в сумме 1 млрд грн.

«Прошу применить в отношении подозреваемого Порошенко... меру пресечения в виде содержания под стражей... определить залог... 1 млрд грн», - сказал представитель прокуратуры в суде, передает Интерфакс-Украина.

Необходимость избрания такой меры пресечения обвинение аргументирует характером уголовного производства, размером причиненного ущерба, а также имущественным положением Порошенко. По мнению обвинения, такая мера пресечения обеспечит выполнение процессуальных обязательств подозреваемым.

Как сообщал ForUm, 20 декабря Порошенко сообщили о подозрении в госизмене и содействии деятельности террористических организаций в рамках дела о преступной схеме поставок угля с временно оккупированных территорий.

Ранее в рамках этого же уголовного производства о подозрении были уведомлены народный депутат фракции «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктор Медведчук и бывший министр энергетики Владимир Демчишин.

Утром 17 января Порошенко вернулся в Украину и прибыл в Печерский райсуд Киева для избрания меры пресечения.