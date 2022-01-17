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Подозреваемый в госизмене пятый президент Петр Порошенко уверяет, что не обсуждал с другими подозреваемыми поставки угля с территории ОРДЛО.

Об этом он сказал в интервью Украинской правде.

По словам Порошенко, он не знал о схеме снабжения угля из ОРДО, хотя раньше его адвокаты в интервью УП рассказывали, что пятый президент был в курсе, но никак не причастен к процессу.

На вопрос, обсуждал ли Порошенко вопрос поставки угля с другими подозреваемыми по делу (политиком Виктором Медведчуком, бизнесменом Сергеем Кузярой или экс-министром энергетики Владимиром Демчишиным, - ред.), он ответил отрицательно.

Политик заявил, что обсуждал только вопросы энергетической безопасности с правительством, а контакты, поставки и все остальное – не полномочия президента.

«Если речь идет о каких-то контрактах, каких-то фирмах… Я не знаю. Я с Медведчуком никогда не обсуждал. Я никогда в жизни не видел Кузяру и других. Хотя на сегодняшний день я с удивлением узнал, что его четыре месяца держат в тюрьме под залог миллиард для того, чтобы он дал показания против меня. Вторая позиция: есть официальное обвинение в государственной измене. Они адвокатам ответили, что уже расследование закончили», - сказал Порошенко.

По его мнению, его как представителя оппозиции пытаются политтехнологическим приемом привязать к тому, чего нет. В том числе и к Медведчуку.

Как сообщал ForUm, 20 декабря 2021 Порошенко сообщили о подозрении в госизмене и содействии деятельности террористических организаций  в рамках дела о преступной схеме поставок угля с временно оккупированных территорий.

По мнению следствия, своими действиями фигуранты производства поставили энергетическую сферу в зависимость от РФ и террористических организаций, что, в свою очередь, подорвало экономическую безопасность государства в 2014-2015 годах, лишило возможностей для диверсификации источников поставок энергетических ресурсов, а также дало РФ более широкие возможности для дальнейшего вмешательства во внутренние дела Украины и ведения против нее подрывной деятельности.

Утром 17 января Порошенко вернулся в Украину.  
ForUm

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