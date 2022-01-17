Печерский районный суд Киева арестовал корпоративные права и недвижимость, принадлежащие бывшему министру энергетики и угольной промышленности Украины Владимиру Демчишину.

Соответствующее постановление было вынесено 23 декабря, сообщает Судебный репортер.

Так, решением суда арестованы 9,99% в АО «Банк Авангард» (опосредованно через компанию «Вестал Холдингз ЛТД» [Westal Holdings LTD]), 100% уставного капитала «Лозонско файненс ЛДТ» (Британские Виргинские острова), 9,99% в уставном капитале компании «АйСиЮ холдингз лимитед» (Британские Виргинские острова)», 9,99% в уставном капитале компании «Вестал Холдингз ЛТД» (Кипр), земельный участок площадью 0,039 га в селе Чайки Киевской области, половина жилого дома площадью 389,6 км в селе Чайки Киевской области, часть земельного участка площадью 0,0609 га в селе Чайки Киевской области и домовладение во Львовской области.

Подозреваемый на вызовы к следователю 15, 18 и 19 ноября не явился. По данным пограничной службы, бывший чиновник находится за пределами страны.

19 ноября Демчшин был объявлен в розыск. 25 ноября суд дал разрешение на задержание. Он подозреваемый в том же деле, что и Медведчук, которому инкриминируют государственную измену, а также бизнесмен Сергей Кузяра и пятый президент Петр Порошенко.

По версии следствия, Медведчук, Кузяра и Демчишин и другие неустановленные должностные лица из числа государственных органов и предприятий Украины и высшего руководящего состава Российской Федерации способствовали террористическим организациям «Л/ДНР» путем организации и приобретения угля у подконтрольных им предприятий за государственные средства Украины. Этим самым энергетическая сфера Украины поставлена ​​в зависимость от России и террористических организаций «Л/ДНР», подорвана экономическая безопасность государства в 2014-2015 годах. Этим событиям предшествовало то, что 04.11.2014 одним из должностных лиц высшего политического руководства Украины, без достаточных оснований, высказаны сомнения в качестве угля, завезенного из Южно-Африканской Республики. Это стало сигналом от высшего политического руководства государства Украина для начала информационной политики, направленной против поставок угля из ЮАР по контракту ГПЗД «Укринтерэнерго» со «SteelMontTraidingltd», и в тот же день, Генеральной прокуратурой Украины начато досудебное расследование по уголовному производству.

7 ноября 2014 года в помещении Министерства энергетики и угольной промышленности, ГПВД «Укринтерэнерго», ПАО «Центрэнерго» и других учреждениях проведены обыски, а 03.12.2014 сообщено о подозрении директору ГПВД «Укринтерэнерго» по ч. 5 ст. 191 УК (уголовное производство закрыто 25.03.2016 в связи с отсутствием состава преступления).

При таких условиях 14.11.2014 SteelMontTraidingltd в одностороннем порядке отказалось контракту по поставке угля из Южно-Африканской Республики.

После этого сформировано новое правительство, и должность министра энергетики получил более лояльный Демчишин, которого убедили в необходимости заключения соглашений на поставку угля с территорий, подконтрольных террористическим организациям.

Министр энергетики устранил препятствия в заключении договоров на поставку угля, внеся изменения в приказ Министерства, исключавший возможность псевдохозяйственных отношений с террористическими организациями.

Хозяйственные операции производились через ГП «Шахта имени К.И. Киселева» и ГП «Луганскуголь», формально перерегистрировавшихся на территории города Киева.

За такие преступления подозреваемым грозит 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества или без таковой.

По оценкам следователей, всего в течение 2015 года за поставки угля с временно оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей перечислены и выведены в наличные деньги и распределены в пользу террористических организаций «Л/ДНР» не менее 205 млн грн, не считая средств, уплаченных в наличной форме из запланированных свыше 3 млрд 168 млн гривен.

В сентябре 2021 года подозрение в госизмене и содействии терроризму сообщили бизнесмену Сергею Кузяре, который якобы имеет связи в «Л/ДНР» и осведомлен о хозяйственной деятельности предприятий угледобывающей отрасли. Его заключили под стражу с альтернативой залогу 500 миллионов гривен. В декабре суд уменьшил залог до 250 миллионов, но бизнесмен его не внес. А 12 января Кузяру выпустили из СИЗО под круглосуточный домашний арест.

В октябре 2021 года подозрение также объявили нардепу Виктору Медведчуку. Он находится под круглосуточным домашним арестом.

20 декабря подозрение направили по почте пятому президенту Петру Порошенко и вызвали на допрос.