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Президент Зеленский предложил встретиться с Президентом Путиным. Кому? Президенту Байдену. О таком собственном желании встречи, он предложил в конце апреля, в прошлом году.

В списке посредников встречи были:
- руководитель Израиля;
- Турции;
- Ватикана.
ну всех и не припомню...

Вопрос в том, что все эти (и многие другие лица и так встречаются с Путиным). А руководитель Ватикана скоро будет иметь вторую встречу с главой РПЦ. Президенты Байден и Путин регулярно переговариваются друг с другом, в том числе и об Украине.

Должен признать, что лично я, с самого начала объявления победителя президентских выборов 2019-го года, "топил" за встречу Зеленского и Путина. И первой такой возможностью была Спартакиада в Беларуси. 

Последний мой совет Зеленскому был - провести участие при посредничестве Виктора Медведчука.

Но Президент Зеленский "ведет собственную игру". Имеет право - избран же!

Но! Быть избранным - еще не значит быть легитимным! Как на внешнем периметре, так и внутри страны.

По состоянию, на 1 января 2022 года Зеленский "исключен" Путиным из переговорщиков (как и Кулеба - Лавровым). Отсутствует связь между Парламентами и Правительствами Украины и России.

Мало того, ЕС также исключен из переговоров России и США, а НАТО отведена роль «бла-бла-бла».

И, наконец, эмоциональное: когда Андрей Богдан публично заявил, что «мы «кинули" Путина», он умножил Зеленского на «0! Лично Зеленского!! Надеюсь, не Украину!»

Извини, Зеленский, но ты НЕ БЫЛ моим героем! ОДНАКО: я тебя ЗАЩИЩАЛ, как носителя "Института Президента!".. Но ты так и не стал МОИМ ПРЕЗИДЕНТОМ...

Источник: Страна.ua
Василь Вакаров, ForUm

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