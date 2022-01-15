Об этом пишет Галина Акимова в своем блоге на сайте Korrespondent.net.

Такой пиар, скорее, работает в минус. Судите сами, на словах "Вставай, страна огромная, вставай на смертный бой!" войска построились в боевые порядки перед битвой… Глядь! А гетман "свинтил", причем не просто бежал с поля боя, а эвакуировался за рубеж и оттуда "толкает" пламенные речи.

Как поступить в сложной ситуации, когда политику вручают уведомление о подозрении? Здесь есть несколько полярных примеров. Пример из недавней истории Украины – это бегство Януковича в феврале 2014 года. Владимир Путин тогда очень правильно сказал, что после бегства "политического будущего у него нет", потому что "в такой ситуации лучше из столицы не выезжать". Поэтому можно сказать, что Порошенко в данном случае пошел неверным путем Януковича.

Есть и противоположные примеры. Порошенко у нас работает в роли "патриота". Такой уважаемый украинский патриот, как Вячеслав Чорновил, за свои политические убеждения трижды отсидел в тюрьме, – причем не в столичном СИЗО, а в колонии строгого режима в Мордовии и Якутии, – но не сбежал с родины.

И подобных примеров хватает в мировой истории – это и президент ЮАР Нельсон Мандела, и премьер-министр Греции Георгиос Папандреу, и многие другие.

Кроме того, поведение Порошенко есть с кем сравнивать, если говорить о современных политиках. Понятно, что, к примеру, в этом плане сторонникам Медведчука намного легче. Их главнокомандующий не сбежал, разбил "блицкриг" Банковой, а теперь отстаивает свою правоту в суде. С другой стороны, это и неудивительно, если вспомнить, что оппозиционер стал единственным из топ-политиков, кто не бросил родину и не уехал даже во время беспредела февраля-марта 2014 года. США объявили санкции против главных "регионалов", а также включили в список и Медведчука, хотя он находился в оппозиции к режиму Януковича. Янукович, Клюев, Азаров и далее по списку бежали из Украины, и лишь Медведчук не только остался, но и продолжает сохранять статус человека из топ-10 самых влиятельных (по версии "Корреспондента" и "Вести").

Шоколадный наш, отстаивать свою правоту нужно было на родине. А в комфортной загранице все эти громкие спичи в стиле "боротьба триває" звучат не то что неубедительно, а вообще "в минус" самому Порошенко.

Герой – это тот, кто смело идет навстречу опасности, вступает в бой со злом и побеждает. А тот, кто бежит без оглядки, только завидев несчастную повестку, – это беженец, но точно не "герой нашего политического романа".

Галина Акимова