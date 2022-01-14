Следственный судья до сих пор не рассмотрел ходатайство об избрании меры пресечения пятому президенту Украины Петру Порошенко из-за его неявки в суд.

Об этом сообщила советник по коммуникациям ГБР Татьяна Сапьян на брифинге в пятницу, передает Укринформ.

«Поскольку народный депутат уклонился от выполнения возложенных на него процессуальных обязанностей, следователь по согласованию с исполняющим обязанности генпрокурора обратился в Печерский райсуд Киева с соответствующим ходатайством об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения. В связи с тем, что указанный нардеп уклонился от явки в суд, указанное ходатайство до сих пор не рассмотрено следственным судьей», - сказала Сапьян.

Она также добавила: «Во избежание манипуляций и последующих информационных спекуляций вокруг данного уголовного производства сообщаем, что статьей 42 Уголовно-процессуального кодекса Украины определено, что подозреваемый обязан прибывать по вызову к следователю, прокурору, следственному судье и суду».

Как сообщал ForUm, 6 января 2022 года Печерский райсуд Киева рассмотрел ходатайство прокурора в уголовном производстве и принял решение об аресте имущества Порошенко, которое, согласно государственным реестрам, принадлежит ему на праве собственности.

20 декабря Порошенко сообщили о подозрении в госизмене и содействии деятельности террористических организаций в рамках дела о преступной схеме поставок угля с временно оккупированных территорий.

Ранее в рамках этого же уголовного производства о подозрении были уведомлены народный депутат фракции «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктор Медведчук и бывший министр энергетики Владимир Демчишин.

Порошенко, который находится в командировке в ЕС, 6 января заявил, что вернется в Украину 17 января.