Полный текст определения Печерского районного суда Киева о поддержке ходатайства прокурора о наложении ареста на имущество пятого президента Украины, народного депутата Петра Порошенко будет обнародован 19 января, сообщил адвокат Денис Галанский.

«Заседание по оглашению полного текста решения об аресте имущества Петра Порошенко … нам дали расписку, что в 13:50 это будет 19-го числа»,- сказал Галанский журналистам, передает Интерфакс-Украина.

Адвокат пояснил, что судебное заседание перенесено, поскольку сегодня отсутствует судья.

«Сейчас я узнал о том, что судьи нет», - сказал Галанский, допустив, что она может быть в отпуске.

Как сообщалось, 6 января Печерский районный суд поддержал ходатайство прокурора, касающееся наложения ареста на имущество Порошенко, который подозревается украинскими правоохранителями в государственной измене и содействии терроризму.

Обнародование полного текста определения было назначено на 12:00 14 января 2022 года.

Как сообщал ForUm, 6 января 2022 года Печерский райсуд Киева рассмотрел ходатайство прокурора в уголовном производстве и принял решение об аресте имущества Порошенко, которое, согласно государственным реестрам, принадлежит ему на праве собственности.

20 декабря Порошенко сообщили о подозрении в госизмене и содействии деятельности террористических организаций в рамках дела о преступной схеме поставок угля с временно оккупированных территорий.

Ранее в рамках этого же уголовного производства о подозрении были уведомлены народный депутат фракции «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктор Медведчук и бывший министр энергетики Владимир Демчишин.

Порошенко, который находится в командировке в ЕС, 6 января заявил, что вернется в Украину 17 января.