Обоснований для обвинений против председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука в связи с угольным делом нет, как и не было обоснований для назначения ему домашнего ареста. Максимальная мера пресечения, которую в данной ситуации могли бы назначить, – это личное обязательство. Об этом в эфире телеканала UkrLive сказал генерал-лейтенант милиции в отставке, экс-депутат Верховной рады Украины Геннадий Москаль.

Политик подчеркнул, что все прекрасно видят, что дела против Медведчука и Порошенко чисто политические, в том числе и благодаря тому, что, несмотря на ограниченное вещание, на интернет-площадках закрытые Президентом телеканалы продолжают правдиво освещать данную тему.

«У Зеленского сегодня враги – Медведчук, Порошенко, Ахметов. Он хочет их всех связать с углем. Но люди смотрят ваши каналы в YouTube, как мы, когда слушали "Голос Америки", "Радио Свободу", когда господин Шустер там был корреспондентом в Афганистане на стороне талибов. Чем больше власть будет загонять в тень СМИ, тем больше народ будет слушать то, что запретили. Ибо тем, что запретили, нечего терять и они говорят правду», – убежден Москаль.

Генерал-лейтенант милиции в отставке считает, что обвинения, предъявленные Медведчуку и Порошенко, абсурдны, так как предприятия, которые поставляли уголь, были зарегистрированы на подконтрольной территории, они платили все налоги и военный сбор.

«Мы помним тяжелые 2014-2015 гг., но проблем с электричеством не было. Медведчуку не за что было назначать домашний арест. Самое большее, что можно было назначить – личное обязательство прийти в ГБР или в суд по первому же вызову, и это все видят, в том числе на закрытых каналах, а закрытые они потому, что власть их боится», – уверен экс-парламентарий.

По мнению Москаля, беспорядки в Казахстане должны стать показательными для украинской власти, потому что после того, как был закрыт нефтепровод «Самара – Западное направление», цены на сжиженный газ в Украине резко поднялись и будут еще подниматься.

«Конфликт в Казахстане начался из-за того, что цены на сжиженный газ выросли с 3,5 до 7-ми. У нас был сжиженный газ по 7 грн, а после ликвидации так называемой "трубы Медведчука", которая поставляла и для вооруженных сил, и для "Укрзализници" и для других, дизтопливо, сжиженный газ и бензин, цены резко выросли. Кабмин взялся за государственное регулирование, и, что он удержал? Посмотрите, на заправках цены поднимаются и сегодня, и будут подниматься. Мы возвращаемся в последние годы Советского Союза и в 91-92, первые годы независимости Украины», – сказал политик.

Резюмируя вышесказанное, Геннадий Москаль отметил, что на счету действующей власти уже столько нарушений Конституции и Уголовного кодекса, что хватит на пожизненное заключение.

«Мне слабо верится, что народ еще раз поверит в эти глупости и эту Зе-команду, это зеленое "чмо". Они уже совершили столько преступлений, что не хватает статей Уголовного кодекса Украины. Если будут судить Зеленского, то он будет сидеть пожизненно в местах лишения свободы», – сказал генерал-лейтенант милиции в отставке.

Напомним, в самом конце 2021 года Президент Украины своим указом ввел в действие очередные санкции СНБО в отношении телеканалов «Перший незалежний» и UkrLive, а также медиахолдинга «Новости», который был учрежден журналистами закрытых ранее Зеленским телеканалов – «112 Украина», NewsOne и ZIK. А 10 января 2022 года Печерский районный суд города Киева продлил до 10 месяцев меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста председателю Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктору Медведчуку.

Общаясь с журналистами после очередного судебного заседания, лидер ОПЗЖ констатировал, что, к сожалению, говорить о торжестве закона и справедливости в Украине пока не приходится, потому что органы прокуратуры продолжают фальсифицировать уголовные дела, а суды находятся под давлением власти.