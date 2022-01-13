Еще в конце прошлого года было понятно, что начало января ознаменуется резким ростом цен, и в конечном итоге в очередной раз пострадают самые незащищенные слои населения. Но этого всего можно было избежать, ведь пути выхода из экономического и энергетического кризисов предлагал председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук. Об этом заявил политолог Сергей Годный в эфире телеканала UkrLive.

Также он отметил, что о критической ситуации, как в энергетике, так и в экономике, в целом говорили и политики, и эксперты, и только представители власти во главе с Президентом не обращали на эти сигналы никакого внимания.

«Я прогнозировал, что начало января, если будет такая политика, отметится резким ростом тарифов. Дефиниция о том, что коммунальные тарифы для людей не вырастут, она перестанет быть актуальной, потому что в конечном итоге самый бедный заплатит за все. Из-за увеличения цен на продукты питания, из-за увеличения цен на проезд заплатят самые незащищенные слои населения, а те, кто имеют собственные автомобили, уже платят за увеличение цен на топливо. Ситуация в том, что это было предсказуемо и мы об этом говорили, только они (представители власти. – Ред.) не обращали на это внимание», – сказал Годный.

Политолог подчеркнул, что, по словам Виктора Медведчука, и сейчас не поздно исправить ситуацию, но это не входит в планы официального Киева.

«Они думают, что очень просто закрыть каналы, исключить критику по отношению к себе, и ситуация сама собой рассосется. Даже сейчас, при этой ситуации, еще есть возможность решить вопрос путем заключения прямых договоренностей с РФ по поводу энергоносителей. И лидер оппозиции, господин Медведчук об этом говорит. Он говорит о том, что еще есть возможность сделать так, чтобы стоимость газа для украинцев была 4 гривны. Почему власть этого не делает? Потому что они – враги украинского народа. Потому что они думают о коррупционных средствах, которые они получают на том, что перепродадут тот же российский газ. Ведь мотивация по поводу роста цен на продукты питания – это рост цен на энергоносители», – констатировал Сергей Годный.

Напомним, народный депутат Украины, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что энергетический кризис уже наступил и ответственность за это полностью лежит на власти Президента Зеленского.

«Хочу сказать, что энергетический кризис не надвигается – он наступил. И он наступил, потому что Украина не готова на сегодняшний день обеспечить энергетическими ресурсами население и предприятия… потому, что власть непрофессиональна, профнепригодна, она не понимала, что такие риски могут быть и к ним нужно готовиться», – подчеркнул Медведчук.

Кроме того, парламентарий добавил, что если бы Украина еще пару лет назад заключила долгосрочные контракты на поставку газа, то сейчас мы бы не столкнулись с таким кризисом.