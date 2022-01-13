Органы досудебного расследования рассчитывают на проведение всех необходимых процессуальных действий, в том числе избрание меры пресечения, в отношении пятого президента Украины, народного депутата Петра Порошенко в день его возвращения из-за границы, сообщила пресс-служба Госбюро расследований.

«Уклонение пятым президентом Украины от исполнения процессуальных обязанностей подозреваемого и от явки в суд может расцениваться как один из рисков, что дает основание следственному судье для постановления решения о применении наиболее строгой меры пресечения. Согласно статье 24 Конституции Украины, все граждане, в том числе народные депутаты, равны перед законом», - подчеркнули в ГБР.

Во избежание манипуляций и последующих информационных спекуляций вокруг данного уголовного производства в бюро сообщили, что статьей 42 Уголовного процессуального кодекса Украины определено, что подозреваемый обязан прибывать по вызову к следователю, прокурору, следственному судье, суд.

В ГБР напомнили, что в декабре 2021 года пытались вручить Порошенко повестку о вызове для проведения процессуальных действий, но он проигнорировал представителей правоохранительного органа и уехал в неизвестном направлении.

В целях выполнения народным депутатом возложенных на него процессуальных обязанностей, следователь по согласованию с и. о. генерального прокурора обратился в Печерский райсуд Киева с соответствующим ходатайством об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения.

В связи с тем, что указанный нардеп уклонился от явки в суд, указанное ходатайство до сих пор не рассмотрено следователем судьей.

По информации из СМИ, пятый президент планирует вернуться в Украину 17 января 2022 года. Поэтому органы досудебного расследования рассчитывают на проведение всех необходимых процессуальных действий в день его возвращения, в том числе избрание меры пресечения.

Досудебное расследование данного уголовного производства осуществляется по ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 258-3 УК Украины.

Как сообщал ForUm, 20 декабря Порошенко сообщили о подозрении в госизмене и содействии деятельности террористических организаций в рамках дела о преступной схеме поставок угля с временно оккупированных территорий.

По мнению следствия, своими действиями фигуранты производства поставили энергетическую сферу в зависимость от РФ и террористических организаций, что, в свою очередь, подорвало экономическую безопасность государства в 2014-2015 годах, лишило возможностей для диверсификации источников поставок энергетических ресурсов, а также дало РФ более широкие возможности для дальнейшего вмешательства во внутренние дела Украины и ведения против нее подрывной деятельности.

В Бюро сообщили, что в связи с невозможностью вручения письменного уведомления о подозрении лично оно было вручено способом, предусмотренным Уголовным процессуальным Кодексом, то есть направлено по месту жительства, регистрации, а также по месту работы.

Ранее в рамках этого же уголовного производства о подозрении были уведомлены народный депутат фракции «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктор Медведчук и бывший министр энергетики Владимир Демчишин.

6 января Порошенко, который находится в командировке в ЕС, заявил, что вернется в Украину 17 января.