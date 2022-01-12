В европейских СМИ продолжают писать о том, что одним из самых громких событий в конце уходящего года для Украины стали очередные внесудебные санкции СНБО в отношении оппозиционных СМИ, в результате которых еще два телеканала были лишены возможности вещания на пять лет. В частности, об этом пишет испанскоеинформагентство Europa Press.

В публикации отмечается, что Президент Украины не впервые закрывает СМИ, критикующие власть.

«Президент Украины Владимир Зеленский постановил закрыть еще два телеканала, осуждающих его правление. Ukrlive и «Первый Независимый» не смогут легально вести вещание в стране в течение следующих пяти лет. Это решение было раскритиковано как посягательство на свободу выражения мнений некоторыми организациями и политическими партиями», – пишет информагентство.

Испанское медиа напоминает, что эти СМИ уже попадали под санкции в феврале 2021 года, по словам официального Киева, якобы в порядке «борьбы с информационным терроризмом».

«Украинские власти утверждают, что Ukrlive.tv и «Первый Независимый» заняли место «112 Украина», NewsOneи ZIK и воспользовались их персоналом и техническим оборудованием. Эти три телеканала были закрыты в феврале 2021 года, а спустя несколько месяцев, в августе, влиятельный новостной интернет-портал, также критикующий правительство Зеленского, был заблокирован под предлогом распространения "дезинформации" из Москвы», – говорится в публикации.

Europa Press отмечает, что народный депутат, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук, комментируя наступление на свободу слова в Украине, подчеркнул, что Зеленский «оставляет только те средства массовой информации, которые будут наиболее удобно лгать народу Украины об их "беспрецедентных успехах"», – цитирует информагентство слова лидера ОПЗЖ.

Напомним, что в самом конце 2021 года Президент Украины своим указом ввел в действие очередные санкции СНБО в отношении телеканалов «Первый независимый» и UkrLive, а также медиахолдинга «Новости», который был учрежден журналистами закрытых ранее Зеленским телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK.

«Эти каналы всегда оставались оппозиционными, а их аудиторией преимущественно были русскоязычные граждане Украины, прежде всего на Юго-Востоке страны. Это открытый плевок в лицо европейским политикам и журналистам, которые заявляли о недопустимости расправы над СМИ, но главное – это очередное надругательство над Конституцией Украины, расправа над свободой слова. Очевидно, что никаких правовых оснований для такого решения не существует и не может существовать», – подчеркнули в партии «Оппозиционная платформа – За жизнь».