Судья Печерского районного суда города Киева Вита Бортницкая, принявшая решение об аресте активов пятого президента Украины Петра Порошенко, попала в базу «Миротворца».

Указано, что она является «соучастником преступлений по фабрикации уголовных дел в отношении заведомо невиновных лиц».

Кроме того, причиной внесения судьи в базу данных «Миротвора» указаны «осознанные действия, направленные на разрушение судебной системы Украины путем ее дискредитации и подрыва доверия к ней», «участие в фабрикации т.н. «дела о госизмене Порошенко».

Напомним, 6 января 2022 года Печерский райсуд Киева рассмотрел ходатайство прокурора в уголовном производстве и принял решение об аресте имущества Порошенко, которое, согласно государственным реестрам, принадлежит ему на праве собственности.

20 декабря Порошенко сообщили о подозрении в госизмене и содействии деятельности террористических организаций в рамках дела о преступной схеме поставок угля с временно оккупированных территорий.

Ранее в рамках этого же уголовного производства о подозрении были уведомлены народный депутат фракции «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктор Медведчук и бывший министр энергетики Владимир Демчишин.

Порошенко, который находится в командировке в ЕС, 6 января заявил, что вернется в Украину 17 января.