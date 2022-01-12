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Судья Печерского районного суда города Киева Вита Бортницкая, принявшая решение об аресте активов пятого президента Украины Петра Порошенко, попала в базу «Миротворца».

Указано, что она является «соучастником преступлений по фабрикации уголовных дел в отношении заведомо невиновных лиц».

Кроме того, причиной внесения судьи в базу данных «Миротвора» указаны «осознанные действия, направленные на разрушение судебной системы Украины путем ее дискредитации и подрыва доверия к ней», «участие в фабрикации т.н. «дела о госизмене Порошенко».

Напомним, 6 января 2022 года Печерский райсуд Киева рассмотрел ходатайство прокурора в уголовном производстве и принял решение об аресте имущества Порошенко, которое, согласно государственным реестрам, принадлежит ему на праве собственности.

20 декабря Порошенко сообщили о подозрении в госизмене и содействии деятельности террористических организаций  в рамках дела о преступной схеме поставок угля с временно оккупированных территорий.

Ранее в рамках этого же уголовного производства о подозрении были уведомлены народный депутат фракции «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктор Медведчук и бывший министр энергетики Владимир Демчишин.

Порошенко, который находится в командировке в ЕС, 6 января заявил, что вернется в Украину 17 января.
ForUm

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