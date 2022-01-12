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Украине необходимо вместе с Европейским Союзом (ЕС) и Россией создать газовый консорциум для бесперебойного транзита голубого топлива из Российской Федерации. Об этом заявил глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук, сообщают ряд иностранных сайтов, в частности, англоязычные новостные сайты ScooptradePledge Times и Oopstop.

Политик добавил, что для сохранения газотранспортной системы (ГТС) Украины и предотвращения катастрофы в энергетической сфере украинским властям необходимо прекратить "политические спекуляции" на тему газа и действовать в интересах граждан.

Медведчук подчеркнул, что для бесперебойных поставок газа "по реальной цене, без переплат европейским посредникам" необходимо начать переговоры о поставках российского голубого топлива.

"Ради бесперебойной прокачки российского голубого топлива по украинскому трубопроводу (это сохранило бы газотранспортную систему Украины и обеспечило ее будущее) нам необходимо предметно подойти к теме создания трехстороннего газотранспортного консорциума, которая уже обсуждалась уже много лет. Консорциум с участием, помимо Украины, с одной стороны Российской Федерации, который может выступать гарантом и обеспечивать бесперебойную прокачку голубого топлива через территорию Украины, а с другой стороны Европейского Союза, в котором находятся потребители российского газа, проходящего транзитом через Украину", - цитируют издания Медведчука.

Ранее сообщалось, что подземные хранилища (ПХГ) Украины заполнены на 43% меньше, чем на аналогичную дату годом ранее, запасы природного газа по состоянию на 1 января составляют 13,517 млрд кубометров. 

Бывший министр внутренних дел Украины генерал-полковник Анатолий Могилев заявил об ужасных перспективах для своей страны из-за ошибок Киева. Могилев напомнил в эфире телеканала UkrLive, что высоких цен на газ в государстве закрывают большое количество хлебопекарен, предприятий металлургии и химии. Это, в свою очередь, провоцирует рост безработицы.

Напомним, ранее Медведчук заявлял, что из-за непрофессиональных действий украинской власти в лице президента Владимира Зеленского, Украина в 2022 году может столкнуться с колоссальным спадом экономики, а также с результатом действия регуляторных мер, разрушающих малый и средний бизнес.
ForUm

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