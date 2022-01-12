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Указ Президента Украины Владимира Зеленского, которым глава государства ввел в действие решение СНБО об очередных санкциях в отношении оппозиционных телеканалов, вызвал негативную реакцию не только в Украине, но и за рубежом. Так, в европейских СМИ продолжают активно обсуждать это событие. В публикации интернет-издания Aboutlyrics.eu отмечается, что украинская власть уже не в первый раз «грубо надругалась» над свободой слова в стране.

«Президент Зеленский, ранее позиционировавший себя убежденным защитником прав и свобод сограждан, ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), датированное 28 декабря 2021 года. Под видом "противодействия информационной политике РФ" вдобавок к закрытым этой весной телеканалам ZIK, "112 Украина" и NewsOne в перечень запрещенных внес еще два – "Первый независимый" и UkrLive», – пишет интернет-издание.

Автор публикации иронично напоминает, что ранее сам Зеленский утверждал, что при его президентстве не будет закрыто ни одно СМИ, а тут за год целых пять телеканалов.

«Сам Владимир Зеленский в первые годы правления подчеркивал: при нем под запрет не попадало ни одно издание, ни один телеканал, хотя бы потому что Владимир Александрович "плоть от плоти" этой самой медиаиндустрии. А тогдашний глава Офиса Президента Андрей Богдан утверждал, что "команда Зеленского совсем не зависит от причуд украинских СМИ", и на внутреннюю политику в Украине они не влияют», – пишет европейское медиа.

Кроме того, в публикации сообщается, что закрытие телеканалов было внесудебным, а соответственно – незаконным, медиаюристы Украины из ряда стран Евросоюза включились в работу по их возвращению в эфир.

«Новое решение о прекращении вещания каналами UkrLive и "Первый независимый" член парламентской фракции ОПЗЖ Василий Нимченко охарактеризовал как "признак информационного рейдерства и узурпации власти". Зеленский, по мнению Нимченко, не задумываясь присваивает себе и исполнительную, и судебную власть, и наделяет сам себя правом исполнения приговоров. Коллега Нимченко по оппозиционной фракции Юрий Загородний в подписанном Зеленским документе насчитал 9 грубейших нарушений Конституции Украины», – констатирует Aboutlyrics.eu.

Напомним, что 28 декабря 2021 года Президент Украины своим указом ввел в действие очередные санкции СНБО, в отношении телеканалов «Первый независимый» и UkrLive, а также медиахолдинга «Новости», который был учрежден журналистами закрытых ранее Зеленским телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK.

«Эти каналы всегда оставались оппозиционными, а их аудиторией преимущественно были русскоязычные граждане Украины, прежде всего на Юго-Востоке страны. Это открытый плевок в лицо европейским политикам и журналистам, которые заявляли о недопустимости расправы над СМИ, но главное – это очередное надругательство над Конституцией Украины, расправа над свободой слова. Очевидно, что никаких правовых оснований для такого решения не существует и не может существовать», – подчеркнули в партии «Оппозиционная платформа – За жизнь».
ForUm

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