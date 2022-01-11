«Пламенные речи» Петра Порошенко, который уехал за границу и обещает вернуться, работают «в минус» для экс-президента. К такому выводу приходит в своей колонке для сайта «Корреспондент» журналист Галина Акимова. По ее мнению, Порошенко сбежал в то время, когда надо было оставаться в Украине и отстаивать свою правоту.

«Такой пиар, скорее, работает «в минус». Судите сами, на словах «вставай, страна огромная, вставай на смертный бой!» Войска построились в боевые порядки перед битвой… Глядь! А гетман «свинтил» – причем не просто бежал с поля боя, а эвакуировался за рубеж – и оттуда «толкает» пламенные речи», – поясняет журналист.

По словам Акимовой, Порошенко пошел неверным путем экс-президента Виктора Януковича.

«Пример из недавней истории Украины – это бегство Януковича в феврале 2014 года. Владимир Путин тогда очень правильно сказал, что после бегства «политического будущего у него нет», потому что «в такой ситуации лучше из столицы не выезжать». Поэтому можно сказать, что Порошенко в данном случае пошел неверным путем Януковича», – сообщает журналист.

Вместе с тем, напоминает Акимова, такой патриотический политик как Вячеслав Чорновил в свое время трижды сидел в колонии строгого режима, но не сбежал с Родины, в отличие от Порошенко.

«Есть и противоположные примеры. Порошенко у нас работает в роли «патриота». Такой уважаемый украинский патриот как Вячеслав Чорновил за свои политические убеждения трижды отсидел в тюрьме – причем, не в столичном СИЗО, а в колонии строгого режима в Мордовии и Якутии – но не сбежал с Родины. И подобных примеров хватает в мировой истории – это и президент ЮАР Нельсон Мандела, и премьер-министр Греции Георгиос Папандреу, и многие другие», – перечисляет примеры сильных политиков автор.

Акимова приходит к выводу, что в этом плане сторонникам Виктора Медведчука легче, потому что их «главнокомандующий» не уехал из Украины, а отстаивает свою правоту в суде.

«Кроме того, поведение Порошенко есть с кем сравнивать, если говорить о современных политиках. Понятно, что, к примеру, в этом плане сторонникам Медведчука намного легче. Их главнокомандующий не сбежал, разбил «блицкриг» Банковой, а теперь отстаивает свою правоту в суде», – отмечает журналист.

Вместе с тем, Акимова напоминает, что в 2014 году Медведчук оказался единственным из политиков первого эшелона, кто не уехал из Украины, несмотря на хаос в стране и санкции США.

«С другой стороны, это и неудивительно, если вспомнить, что оппозиционер стал единственным из топ-политиков, кто бросил Родину и не уехал даже во время беспредела февраля–марта 2014 года. США объявили санкции против главных «регионалов», а также включили в список и Медведчука, хотя он находился в оппозиции к режиму Януковича. Янукович, Клюев, Азаров и далее по списку бежали из Украины – и лишь Медведчук не только остался, но и продолжает сохранять статус человека из топ-10 самых влиятельных (по версии «Корреспондента» и «Вести»)», – подчеркивает журналист.

Вот почему, аргументирует Акимова, бегство из Украины работает «в минус» для Порошенко.

«Шоколадный наш, отстаивать свою правоту нужно было на Родине. А в комфортной загранице все эти громкие спичи в стиле «боротьба триває» звучат не то, что неубедительно – а вообще «в минус» самому Порошенко», – заключает журналист Галина Акимова.