29 декабря 2021 Петр Порошенко оплатил часть гонорара за юридические услуги известной международной юридической фирме, которая представляла его интересы по делу по иску Суркиса и связанных с Суркисами компаний, которые были вкладчиками и связанными лицами Приватбанка. Об этом сообщила пресс-служба Европейской солидарности.

«Иск рассматривался в Высоком суде Лондона и касался надуманных претензий Суркисов как совладельцев телеканала, которым они владеют с Коломойским и Медведчуком. Как сообщалось ранее, в сентябре 2021 года Высокий суд Лондона объявил решение, которым признал иск против Порошенко и Гонтаревой безосновательным», - говорится в сообщении.

По убеждению юристов Порошенко, этот иск по поводу телеканала был сгенерирован исключительно как часть стратегии Суркиса и его бизнес-партнеров в спорах с государством и Приватбанком. Порошенко и Гонтарева смогли помешать этой стратегии и доказать Высокому суду Лондона полную безосновательность иска Суркиса.

После этого адвокаты Суркиса продолжали затягивать рассмотрение вопроса о компенсации Петру Порошенко судебных издержек. Как следствие, Порошенко принял решение оплатить часть гонорара представляющей его интересы международной юридической фирме в размере 300 тыс. фунтов или 11 млн грн за собственные средства еще до получения компенсации от истцов.

Общая сумма расходов ответчиков на защиту по этому делу составила до 2 млн фунтов. Суркис согласился компенсировать Порошенко часть юридических расходов, соответствующий платеж должен быть осуществлен до 14 января 2022 года.

Более того, адвокаты Суркиса подтвердили, что их клиент не намерен обжаловать решение Высокого суда Лондона. Этим Суркис признал безосновательность и выдуманность своего иска против Порошенко и Гонтаревой. Дополнительные платежи, которые будут компенсироваться Суркисом, как следствие безосновательного иска, будут определены сторонами или судом в дальнейшем.

Как сообщал ForUm, находящийся за границей Порошенко задекларировал расходы почти 11 миллионов гривен на юридические услуги.

В сентябре Лондонский суд отклонил иск на 350 млн долларов Игоря Суркиса и связанных компаний к Петру Порошенко и Валерии Гонтаревой по поводу компенсации за потерянные во время национализации Приватбанка в 2016 году активы.