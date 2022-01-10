Решение суда об аресте имущества пятого президента Украины Петра Порошенко не затрагивает интересы холдинга «Свободные медиа», заявили в Государственном бюро расследований.

6 января Печерский районный суд Киева с участием Офиса генпрокурора и защитников рассмотрел ходатайство прокурора в уголовном производстве, согласованное исполняющим обязанности Генерального прокурора об аресте имущества народного депутата Петра Порошенко.

Суд принял решение арестовать имущество подозреваемого, которое согласно Государственному реестру прав на недвижимое имущество и Единого Реестра юридических лиц принадлежит ему на правах собственности. Это объекты недвижимости, корпоративные права и прочее.

Фактически сразу в СМИ появилось заявление стороны защиты о том, что суд арестовал активы телеканалов «5 канал» и «Прямой», владельцем которых является медиахолдинг «Свободные Медиа».

«Оба канала могут свободно продолжать свою работу и освещать актуальные для нашей страны вопросы. Арест на корпоративные права на указанные каналы и их активы не налагался и каких-либо ограничений деятельности СМИ не произошло», - заявили в ГБР.

На самом деле, в соответствии с решением суда, арестованы доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью и дочернего предприятия, бенефициарным собственником которых, как указано в Едином госреестре юридических лиц, является Порошенко.

Речь идет об ООО «Автор ТВ» и ГП «ТРК НБМ-Запорожье».

Таким образом, решение об аресте активов Порошенко не затрагивает интересы холдинга «Свободные медиа» и телеканалы «Прямой» и «5 канал» могут работать и работают без каких-либо ограничений.

Напомним, 6 января 2022 года Печерский райсуд Киева рассмотрел ходатайство прокурора в уголовном производстве и принял решение об аресте имущества Порошенко, которое, согласно государственным реестрам, принадлежит ему на праве собственности.

20 декабря Порошенко сообщили о подозрении в госизмене и содействии деятельности террористических организаций в рамках дела о преступной схеме поставок угля с временно оккупированных территорий.

Ранее в рамках этого же уголовного производства о подозрении были уведомлены народный депутат фракции «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктор Медведчук и бывший министр энергетики Владимир Демчишин.

Порошенко, который находится в командировке в ЕС, 6 января заявил, что вернется в Украину 17 января.