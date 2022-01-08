Президент Владимир Зеленский во время своего новогоднего обращения заявил, что не будет говорить об итогах, мол, говорить пока еще рано. На самом деле все просто: президенту просто нечего сказать своим людям, поскольку позитивных изменений в стране за 2021 год не произошло.

Простым украинцам жить стало намного тяжелее, мир на Донбассе так и не достигнут, тысячи наших сограждан продолжают томиться в тюрьмах ОРДЛО, в Украине введена тотальная цензура, закрыты независимые СМИ, а любое инакомыслие уничтожается на корню с полным попиранием законов. Экономика страны продолжает весело шагать в пропасть, выбраться из которой будет практически невозможно. Дальше при такой политике и такой команде у руля страны Украина потеряет и наступивший, 2022 год. При этом последствия для всех нас могут стать необратимыми. Единственный, кто сможет удержать страну от точки невозврата, - это лидер оппозиции Виктор Медведчук.

Вряд ли в Украине найдется хоть один человек, конечно, кроме олигархов, который скажет, что 2021 год стал для него годом стабильности и процветания. Тотальная коррупция, непрофессионализм наших чиновников, помноженный на огромные амбиции, привели к тому, что страна из бедной превратилась просто в нищую. Заоблачные цены на газ привели к тому, что Украина, пожалуй, впервые за всю историю независимости может остаться без хлеба, потому что производить его попросту нерентабельно! И это - при рекордных урожаях зерновых!

И как бы ни оправдывались наши чиновники, мол, цена на газ в мире повысилась, Россия виновата, это просто отговорки неудачников, которые пытаются свои фатальные промахи прикрыть очередными мифическими "происками Кремля". Ведь во всем мире адекватные власти при построении взаимоотношений с другими странами в первую очередь исходят из интересов и выгоды для собственного народа. У нас же, наоборот, власть профессионально ублажает западных партнеров, выполняя все их хотелки, вместо того, чтобы подумать о собственных людях. Ведь Зеленскому, будь он действительно лидером нации, ничего не мешало усмирить свою гордыню и пойти на прямые переговоры с Россией относительно цены на газ. В итоге мы бы платили не тысячи долларов за кубометр, все равно получая российский газ, но из Европы, а всего лишь 175 долл. Только представьте, насколько бы можно было повысить зарплаты, пенсии и другие социальные выплаты, а также снизить цены на все группы товаров! И не рассказывать нам в новогоднем обращении со слезами на глазах, мол, денег на повышение зарплат учителям нет, но вы держитесь, я вам обещаю, что еще чуть-чуть, и тем, кто доживет, я обязательно их повышу!

Единственный, кто из всех политиков все время взывает к здравому смыслу Зеленского и его веселой компашки, - это лидер оппозиции Виктор Медведчук. Он всегда открыто декларировал необходимость прагматичного и добрососедского выстраивания отношений со всеми соседями, в том числе с Россией, а также политику экономического патриотизма.

И он прав во всем. Нас связывают не только многолетние экономические взаимоотношения, но и совместная история, культура и родственные связи миллионов людей. Соответственно, одним махом перечеркнуть все это Зеленскому, как и его предшественнику, не удастся, как бы они ни старались. Единственное, чего добился наш президент, - это отказ в угоду западным партнерам от адекватной цены на газ, благодаря которой украинцы смогли бы жить, а не выживать в нищенских условиях, и полный тупик в переговорах по достижению мира на Донбассе.

Зеленский в упор не понимает, что его неадекватная политика привела к тому, что с ним не хотят разговаривать почти нигде в мире, а президент США Джо Байден воспринимает его не как равного, а как нерадивого слугу, которого можно пнуть и заставить выполнить то, что хочет барин. Мировые лидеры открыто декларируют, что хотят разговаривать только с Медведчуком, которого они уважают и ценят как эффективного политика и переговорщика, обладающего достаточным опытом в дипломатической и экономической сферах. Простыми словами - с Медведчуком можно договориться на взаимовыгодных условиях, которые будут адекватны и выполнимы для всех сторон. И самое главное: лидер оппозиции все и всегда делает, исходя из экономических интересов собственных людей. Именно поэтому, несмотря на все истерики нынешней власти, он поехал и договорился о скидке на российский газ в размере 25%. Потому что понимал: для простого украинца есть разница - греться и готовить еду на газе за 175 долл. или за 1000.

Точно так же Медведчук понимает, что жизнь каждого нашего человека важна. Именно поэтому он провел эффективные переговоры и власти ОРДЛО были готовы отдать в одностороннем порядке четырех украинок еще год назад. Еще трех украинцев - прошлой осенью. Освобождение семи человек из тюрем ОРДЛО - это много или мало? Спросите у родных этих украинцев, передача которых была заблокирована украинской властью! Именно той, которая теперь цинично пиарится на них, устами нашего "омбудсмена" Денисовой, призывая немедленно их освободить из-за критического состояния здоровья!

И так - абсолютно во всем. Пока власть в лице Зеленского продолжает планомерно уничтожать собственную страну, Медведчук делает все, что в его силах, для того чтобы сшить ее и остановить падение в бездну.

2022 год станет для Украины решающим. И тут уже надо определиться каждому из нас: либо мы позволим и дальше разрушать наше будущее, либо отдадим страну в руки настоящего профессионала, который знает, как сделать Украину процветающей.

Игорь Вальский