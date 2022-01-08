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Отъезд экс-президента Петра Порошенко из страны – это «гол в свои ворота», потому что бегство при первой же опасности не отвечает имиджу «лидера оппозиции». Так политтехнолог, глава центра «Третий сектор» Андрей Золотарев прокомментировал в Facebook отъезд экс-президента после того как следователь Государственного бюро расследований попытался вручить Порошенко уведомление о подозрении.

«Похоже у нас уже два президента-беглеца – Янукович и Порошенко. Большая часть репутационных ударов и потерь у Петра Алексеевича были «голами в свои ворота». Бегство от следствия из этого же разряда», – написал политтехнолог.

Золотарев аргументировал, что бегство Порошенко при первых признаках опасности плохо соответствует имиджу оппозиционера.

«Петляние» при первой же опасности плохо вяжется с образом «лидера оппозиции». Можно было бы еще поверить, что у Порошенко срочная встреча с вселенским патриархом или с кем-нибудь в Польше. Но в течение этой недели никакой встречи у него быть не может. Он просто прячется за границей, пытается используя для этого все свои связи что-то изменить себе в вопросе об уголовном производстве или договориться о «звонке друга», – отметил политтехнолог.

А политтехнолог Владислав Гуров уточнил, что если сравнивать Порошенко с другими топовыми политиками, то это сравнение окажется не в его пользу.

«Как сказал знаменитый мыслитель Рене Декарт, все познается в сравнении. И проблема Порошенко в том, что это сравнение не в его пользу. За последние годы достаточно примеров топ-политиков, которые никуда не убежали. Тимошенко при Януковиче отсидела 2,5 года в тюрьме. А был еще пример Ефремова. В наше время Зеленский устроил целую войну против Медведчука», – перечислил примеры эксперт.

Но, в отличие от Порошенко, подчеркнул Гуров, Медведчук не сбежал, а защищает свою позицию в суде.

«Но Медведчук, которому предъявили серьезные обвинения, никуда не убежал, а отстаивает свою правоту в суде. Хотя против него включили весь арсенал – и запрет телеканалов, и обыски, и подставы от прокурорских», – пояснил политтехнолог.

«Да, и получается по этой логике, что Медведчук, в отличие от Порошенко, прошел испытание на звание лидера оппозиции», – заключил политтехнолог Владислав Гуров.
ForUm

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