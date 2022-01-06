Предлагаем вашему вниманию полный текст блога Полины Райтенко:

"Страны Запада и Россия решили сдвинуть вопрос урегулирования конфликта на Донбассе с мертвой точки, и не важно, хочет этого Владимир Зеленский или нет. Во время телефонного разговора в декабре, а потом и в январе президент США Джо Байден сказал, что Вашингтон включится в переговорный процесс по Донбассу, а Киев обязан следовать дорожной карте минских соглашений и должен выполнить свою часть пунктов. Это было главным вопросом длившегося 1,5 часа разговора.

А уже 6 января в Москве состоится встреча спецпредставителей стран "нормандского формата" по Украине. Говорить о том, как разрешить конфликт на Донбассе, будут Европа и Россия. Вряд ли является совпадением факт, что Москва созывает встречу после телефонного разговора Путина и Байдена, состоявшегося на днях. Поскольку процесс пошел, можно утверждать, что президенты России и США нашли общий язык по вопросу урегулирования конфликта на Донбассе.

Важно отметить, что на встречу в Москве не позвали украинскую делегацию. Обсуждение состоится без Украины. А потому сказки Зеленского о том, что они с Байденом договорились ничего не обсуждать по Украине без Украины, остались сказками. Ни Зеленского, ни его команду всерьез уже не воспринимают ни в России, ни на Западе. Зе-власть заблокировала мирный процесс, намеренно срывает заседания ТКГ, не предлагает никаких шагов для деэскалации конфликта. А потому в Москве большие дяди соберутся, чтобы решить, что делать с зелеными болванами, которые все еще удерживают власть в Киеве, и как заставить их выполнить минские соглашения.

В декабре 2019 года Зеленский подписал парижское коммюнике после встречи лидеров стран "нормандской четверки". Однако выполнять "Минск" Зеленский не спешит. В частности, Украина до сих пор не внесла изменения в Конституцию по поводу особого статуса Донбасса, а без этого невозможны дальнейшие подвижки в мирном процессе.

Теперь в процесс включился Байден, у которого намного больше рычагов влияния на Зеленского. Президент США уже пообещал "активную дипломатию для продвижения выполнения минских соглашений". Это значит, что на Зеленского будут давить со всей силой, чтобы особый статус в Конституции состоялся. Без внешней помощи Украину ждут дефолт и международная изоляция, а потому выбора у Зеленского нет, ему придется выполнять волю своих западных патронов.

На этом фоне на первый план в Украине снова выходит лидер ОПЗЖ Виктор Медведчук, который все эти годы является главным сторонником выполнения всеми сторонами минских соглашений и достижения мира на Донбассе. Медведчук разработал свой мирный план, построенный строго на минских соглашениях, который одобрили страны Запада, Москва и Донецк с Луганском. Сейчас этот мирный план Медведчука может стать основой мирного урегулирования. Не стоит забывать, что Медведчук сегодня является, по сути, единственным каналом связи между Киевом и Москвой, поскольку с действующей властью в Украине Россия работать отказалась после того, как Медведчука начали преследовать, а потом и вовсе отправили под домашний арест.

Власть преследует Медведчука за его позицию, в том числе и по Донбассу. Напуганная радикалами администрация Зеленского всеми способами саботирует выполнение "Минска", а Медведчука, как главного апологета мира в стране, попыталась убрать с политической арены. Не получилось. Сейчас ситуация поворачивается так, что Зеленскому придется освобождать Медведчука, и с этого начнется реальный мирный процесс в Украине. Медведчуку доверяют в ОРДЛО, он имеет прочные связи в Москве, а значит, он единственный, кто может провести успешные переговоры по Донбассу.

Это знают не только в Москве, но и в Вашингтоне, Париже и Берлине. А потому не удивляйтесь, если страны Запада открыто потребуют от Зеленского освободить Медведчука и привлечь его к процессу урегулирования. Ранее уже сообщалось, что европейские лидеры непублично посоветовали Зеленскому прекратить преследование лидера украинской оппозиции. Тот не прислушался. Ждем публичных заявлений.

Время, когда Зеленский водил за нос полмира, закончилось. Запад и Россия объединились, чтобы навести порядок в Европе. И мнение клоунов в этом вопросе их мало волнует.

Полина Райтенко".