Власть в лице президента Владимира Зеленского взяла курс на полный отказ от мирного урегулирования на востоке. Об этом заявил председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук.

"Конфликт на Донбассе, проблема мирного урегулирования остаются самыми актуальными, она там соперничают сейчас с борьбой с коррупцией, в плане чего не сделано, и в борьбе с ценами на тарифы, безработица, с ростом цен на продукты. Мирное урегулирование, оно ж должно быть, оно же в основе лежит", - подчеркнул Виктор Медведчук.

Вместе с тем оппозиционный политик высказался относительно паники по поводу возможного нападения РФ.

"Я не эксперт в военной области, но то, что я знаю, и в чем я понимаю, я думаю, что это скопление каких-то войск, на какой-то границе вообще ничего не определяет. Живая сила и военные соединения, они вообще не должны никуда вторгаться для того, чтобы что-то сделать, не дай бог, негативное для страны. Даже не хочу продолжать эту идею, потому что я не эксперт и не специалист", - заявил председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь".

Также парламентарий продолжил: "Мы предложили три инициативы, вернуться к режиму прекращения огня, установленного на 22 июля 2020 года. Для конкретики, та сторона говорит: подождите, так вы же отменили распоряжение, этот режим, который заключался в том, что ответный огонь... Вот сторона, нарушила, она начинает стрелять, ответный огонь может открываться только по решению руководителя вооруженными силами, это отменено. Есть огонь, может быть ответ, то есть уже Украина реформировала, создала другую формулу, не та, которая может вернуть к режиму прекращения огня… Потом 10 шагов, из которых три - поговорить по телефону с Путиным, подготовить встречу с Путиным, встретиться с Путиным. Все остальное - не беру во внимание, это вообще не имеет значения", - подчеркнул Виктор Медведчук.

"Минские соглашения остановили кровопролитие, уничтожение инфраструктуры Украины. Все это было сделано. Ладно Порошенко плохой, так ты же подписал коммюнике, ты же утвердил это, так, простой пример, зачем тебе эти три инициативы, зачем этих 10 шагов? Давайте конкретно, и тогда не будет угрозы какого-то вторжения, какого-то нападения, какой-то широкомасштабной войны со стороны России, не будет этого. Я говорю поступить проще - начните решать свои проблемы, потому что эти проблемы актуальны для нас в первую очередь, и тогда у России с её мнением, что Донбасс это Украина, будет больше конструктивных, продуктивных шагов навстречу этому, потому что Украина продемонстрирует политическую волю мирного урегулирования. Сегодня она демонстрирует политическую волю на полный отказ от мирного урегулирования и выполнения Минских соглашений", - подытожил Медведчук.

Напомним, 2 февраля президент Владимир Зеленский подписал указ о применении санкций против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK. Согласно указу, который вступил в силу с момента подписания, к телеканалам применены санкции на протяжении пяти лет. Это предусматривает блокировку вещания всех трех телеканалов.

26 февраля журналисты незаконно закрытых президентом Владимиром Зеленским телеканалов объединились и создали новый телеканал – "Перший Незалежний". Учредителями нового медиа стала группа журналистов, ранее работавших на каналах "112 Украина", NewsOne и ZIK. Но буквально через час после начала вещания власть незаконно отключила телеканал от эфира.

Экс-владелец телеканала "Перший Незалежний" Роман Любицкий распространил лживое заявление о том, что не имеет отношения к продаже телеканала Медиахолдингу "Новости". Заявление Любицкого не соответствуют действительности, так как от его имени действовал уполномоченный им представитель, а сам Любицкий получил оплату за продажу телеканала "Перший Незалежний".

20 августа были введены санкции против главного редактора интернет-издания "Страна.ua" Игоря Гужвы, компаний-издателей "Страны.ua", блогера и журналиста Анатолия Шария, его жены Ольги. В результате были заблокированы издания "Страна.ua" и "Шарий.net".

Ведущие европейские политики, международные и украинские эксперты и мировые СМИ раскритиковали указ Зеленского о прекращении работы телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK.

В связи с незаконными действиями власти журналисты обратились к государственному секретарю США Энтони Блинкену относительно введения тотальной цензуры и серьезной угрозе свободе информации в Украине, направили открытые письма европейскому комиссару по вопросам расширения и политики добрососедства с 2010 по 2014 год Штефану Фюле и экс-президенту Польши Александру Квасьневскому, Генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу, Верховному комиссару ООН по правам человека Мишель Бачелет, Специальному докладчику ООН по вопросам поощрения и защиты прав на свободу мнений и их свободное выражение Ирен Хан и пресс-секретарю Управления ООН по правам человека Марте Хуртадо. А Совет Европы порекомендовал журналистам незаконно закрытого канала "Перший Незалежний" обратиться в Европейский суд по правам человека в связи с ограничением свободы слова в Украине.

Также коллективы медиа, незаконно закрытых украинской властью в лице президента Владимира Зеленского, встретились с секретарем Сената, вице-президентом Комитета иностранных дел, обороны и вооруженных сил Жоэлем Геррио, а также вице-президентом Комиссии по конституционному законодательству, законодательству, всеобщему избирательному праву, регламенту и общему управлению Сената Франции Натали Гуле. В ходе встречи представители СМИ проинформировали сенаторов о катастрофической ситуации со свободой слова в Украине.

Помимо этого сотрудники незаконно закрытых украинской властью телеканалов "112 Украина", NewsOne, ZIK, а также "Перший Незалежний", который был закрыт по письму заместителя главы СБУ без суда, и сайтов "Страна.ua" и "Шарий.net" пришли на форум Ялтинской европейской стратегии в формате YES Brainstorming 2021, который стартовал 10 сентября в Киеве, чтобы рассказать о ситуации со свободой слова в Украине.

Журналисты закрытых СМИ обратились с письмом к делегатам ПАСЕ, где рассказали о давлении власти на независимые медиа в Украине и попросили дать свою оценку. Поддержал их и Фонд защиты свободы слова в Украине, глава которого направила письмо президенту США Джо Байдену в связи с преследованием властью независимых медиа в Украине.

За последние месяцы мировые СМИ, европейские политики и эксперты опубликовали более 120 тысяч материалов, посвященных травле украинскими властями оппозиции и независимых телеканалов.