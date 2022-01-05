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Зеленскому и компании нужно присудить коллективный приз «лицемер года», потому что они год назад сорвали освобождение четырех украинок, которые удерживаются в ОРДЛО. Так политический эксперт Светлана Кушнир прокомментировала пост в Facebook омбудсмена Людмилы Денисовой, которая пожаловалась, что Наталья Стаценко, которая находится в СИЗО в ДНР, испытывает серьезные проблемы со здоровьем. 

«Обмудсмен Людмила Денисова сделала серьезную заявку на приз «лицемер года». Хотя, по справедливости, это коллективная номинация Зеленского и компании», – написала она. 

«И здесь мы даже не будем напоминать, как Зеленский обещал, что в его команде будут только «новые лица», а Денисова – это политик из прошлого… В правительстве Яценюка Денисова была министром социальной политики. Такое «новое лицо», что нафталин аж сыплется. Но сейчас речь не об этом», – уточнила эксперт. 

Как подчеркнула Кушнир, на самом деле жалобные посты омбудсмена Денисовой о здоровье удерживаемой в ОРДЛО украинки Натальи Стаценко – это «Школа лицемерия». 

«На Новый год омбудсмен публично-демонстративно озаботилась судьбой одной из украинок, которые удерживаются в ОРДЛО. Денисова сообщила, что у Натальи Стаценко, которая содержится в СИЗО в ДНР, обострилась болезнь спины и она не может нормально двигаться. После чего пустила скупую женскую слезу о тяжкой доле Стаценко и других удерживаемых лиц. Вот только слеза оказалась «крокодилова», – сообщила эксперт. 

«Есть такая известная пьеса «Школа злословия» английского драматурга Ричарда Шеридана. Говоря на понятном для сценаристов и шоуменов языке, поведение Киева в отношении удерживаемых лиц лучше всего назвать «Школа лицемерия». И вот почему. В посте Денисовой речь идет о проблемах со здоровьем Натальи Стаценко. А почему Денисова на публику пускает «крокодилову слезу», а не говорит, что эта самая Наталья Стаценко уже год как могла быть в Киеве и к этому времени подправить свое здоровье?» – задала вопрос эксперт. 

Кушнир напомнила, что власти непризнанной ДНР еще год назад согласились передать главе политсовета «Оппозиционной платформы – За жизнь» Виктору Медведчуку четырех украинок, среди которых была и Наталья Стаценко. 

«Ведь это та самая Наталья Стаценко, которую власти непризнанной ДНР без каких-либо условий год назад предлагали передать Киеву. В январе 2021 года непризнанная ДНР предложила в одностороннем порядке и без всяких условий передать Виктору Медведчуку группу из четырех украинок. Среди них была и Наталья Стаценко, у которой действительно серьезные проблемы со здоровьем. Собственно, от Зеленского надо было только сказать «да» и Медведчук еще год назад мог бы освободить четырех гражданок Украины и на своем самолете доставить их к в Киев», – отметила эксперт. 

Поэтому, по словам Кушнир, омбудсмену Денисовой следует сознаться, что Виктор Медведчук еще год назад мог вернуть домой Наталью Стаценко и еще трех украинок – но власть во главе с Зеленским не дала это сделать. 

«Поэтому пусть Денисова не занимается лицемерием, а сознается, что еще год назад можно было вернуть домой и Стаценко, и еще трех украинок. И что у «зеленой» власти была реальная возможность спасти людей. Но вместо этого Зеленский, Денисова и компания выбрали вариант лицемерно сожалеть и постить посты в Facebook о тяжкой доле украинцев, которые удерживаются в ОРДЛО. А на деле, как видим, все обещания про «надо просто перестать стрелять» оказались такими же пустыми словами, как и предвыборные лозунги Порошенко, который обещал «закончить войну в 24 часа», – заключила политический эксперт Светлана Кушнир. 

         
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