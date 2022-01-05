Действия власти в условиях энергетического кризиса, на пороге которого оказалась Украина, совершенно не логичны и безответственны, а политик, который знает, как можно решить эту проблему, ‒ председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа ‒ За жизнь» Виктор Медведчук – подвергается уголовному преследованию. Об этом заявил член Политсовета ОПЗЖ, народный депутат Украины Юрий Загородний в эфире телеканала UkrLive.

Парламентарий напомнил, что партия «Оппозиционная платформа ‒ За жизнь» давно говорила о необходимости переговоров с Российской Федерацией относительно прямых поставок газа, и не только говорила, но и делала конкретные шаги, вносила предложения.

«Все действия власти – это угроза национальной безопасности Украины сегодня, в вопросе газа в том числе. Давно говорилось, что нужно начать переговоры с РФ о прямых поставках газа, как это сделал ряд стран Европы. От этого они лишь выиграли. Наша политическая сила не только об этом говорила, но и предприняла конкретные шаги, выдвигала конкретные предложения во время переговоров с руководством РФ, с руководством "Газпрома" еще в 2019 году», – сказал Загородний.

Также он отметил, что председатель Политсовета ОПЗЖ Виктор Медведчук не раз подчеркивал необходимость сохранения транзита газа из России через украинскую ГТС, для чего нужно создать трехсторонний газотранспортный консорциум Украина ‒ Россия ‒ ЕС.

«Только в этих условиях Украина выиграла бы, и мы не имели бы платежек с такими астрономическими цифрами», – подчеркнул парламентарий.

Но вместо того, чтобы воспользоваться этими предложениями и наработками, власть начала давление на оппозицию и уголовное преследование одного из лидеров ОПЗЖ Виктора Медведчука, отметил Юрий Загородний.