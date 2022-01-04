Действующая в Украине власть в основе своей политики видит национал-радикализм, поэтому в стране происходит дискриминация русского языка и широкомасштабная украинизация. Такое мнение высказал в пятницу глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ), депутат Верховной рады Виктор Медведчук.

"[Президент Украины Владимир] Зеленский и его окружение пытаются понравиться тем людям, которые исповедуют национал-радикальные движения и национал-радикальные взгляды. Они исповедуют эту политику анти-России, которую пытаются создать у нас в стране. Поэтому закрываются каналы, которые говорят правду, которые занимают другую точку зрения. Правильно это? Нет, это неправильно - это преступно", - отметил Медведчук на сайте партии.

По словам политика, Зеленский, подписав указ о введении санкций Совета нацбезопасности и обороны (СНБО), закрыл телеканалы, которые были популярны у русскоязычных жителей и выступали за объединение страны. "Кроме того, что они оппозиционные, их еще объединяет то, что на них ориентировалось и по большей части смотрело русскоязычное население. <...> Эти каналы не исповедовали истерию, связанную с политикой пещерной русофобии, или не принимали во внимание дискриминацию русского языка, русскоязычного населения. Эти каналы исповедовали политику сшивания страны. Эти каналы говорили о том, что украинский и русский народы как были братскими, так и останутся, несмотря на власть [экс-президента Петра] Порошенко, а сегодня - власть Зеленского", - подчеркнул Медведчук.

По его убеждению, так называемые правители приходят и уходят, а народы остаются. "Последняя социология двухнедельной давности говорит о том, что 40% в стране, в Украине, граждане Украины относятся хорошо или очень хорошо к России, а 47% - плохо или очень плохо, а 13% - не определились. Скажите, каким образом в стране, где 40% считают по-другому в отличии от того, что считает власть, каким образом 40% населения, которые хотят не видеть врагов в представителях русского народа, каким образом власть может игнорировать права этих 40%?" - задался вопросом Медведчук.

28 декабря Зеленский подписал санкции против двух украинских телеканалов - "Первый Независимый" и "Укрлайв". 2 февраля президент подписал указ о применении санкций против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK. Согласно указу, к телеканалам применены санкции на пять лет. Это предусматривает блокировку их вещания.

Ведущие европейские политики, международные и украинские эксперты и мировые СМИ раскритиковали указы Зеленского о прекращении работы оппозиционных телеканалов. По данным сайта 112.ua, за последние месяцы мировые СМИ, европейские политики и эксперты опубликовали 120 969 материалов, посвященных травле украинскими властями оппозиции и независимых телеканалов.