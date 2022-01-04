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Пока в Украине продолжается уголовное и политическое преследование народного депутата, председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука, в Москве это будут расценивать как попытку украинской власти шантажировать Кремль, удерживая лидера украинской оппозиции в качестве заложника, а при таких обстоятельствах ни о каком диалоге между лидерами двух стран речи быть не может. Об этом пишет популярное англоязычное интернет-издание Presscompa.

В публикации говорится, что Президент Российской Федерации Владимир Путин, вероятнее всего изменит свое отношение к киевской власти в том случае, если его украинский коллега Владимир Зеленский прекратит преследование Виктора Медведчука.

«Когда в Украине начался процесс против Медведчука, то в российском истеблишменте это расценили, как то, что Медведчук является неким заложником. Возможно, что атаку на Медведчука Путин воспринял как личное оскорбление. И если Зеленский отступит от этого и даст команду освободить Медведчука, скорее всего, у российского лидера будет совершенно другое расположение к Зеленскому», – пишет издание.

Также в публикации отмечается, что ведущие европейские политики, международные и украинские эксперты, а также мировые СМИ раскритиковали указ Зеленского о санкциях в отношении оппозиционных политиков и независимых телеканалов.

«За последние месяцы мировые СМИ, европейские политики и эксперты опубликовали более 120 тысяч материалов, посвященных травле украинскими властями оппозиции и независимых телеканалов», – говорится в опубликованном материале.

Напомним, народный депутат Украины, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук подвергается политическим репрессиям и уголовному преследованию со стороны власти за резкую критику непрофессионализма Президента Владимира Зеленского и его команды, а также за категорическое несогласие с тупиковым экономическим курсом действующей власти.

На данный момент Медведчук находится под следствием по двум уголовным производствам и обвиняется в государственной измене. В мае ему было предъявлено первое обвинение, а в октябре последовало новое подозрение.

Общаясь с журналистами после очередного судебного заседания, Виктор Медведчук констатировал, что, к сожалению, говорить о торжестве закона и справедливости в Украине пока не приходится, потому что органы прокуратуры продолжают фальсифицировать уголовные дела, а суды находятся под давлением власти.
ForUm

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