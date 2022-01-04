Сейчас украинцы видят только имитацию реальной работы не только омбудсмена Людмилы Денисовой, а и всей власти. Так политический эксперт Елена Броницкая в эфире телеканала UkrLive прокомментировала заявление Денисовой о заключенной в ОРДО Наталье Стаценко, которую еще год назад мог освободить председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук.

По мнению эксперта, Денисова выступила с таким заявлением именно сейчас, потому что переживает из-за критики своей деятельности.

"Это лицемерие со стороны Денисовой, которая, извините, пожалуйста, только трепет языком, но ничего другого не делает…. Именно сейчас она выступила с таким заявлением, потому что пошли какие-то критические отголоски по ее деятельности и она хочет перекрыть, якобы беспокоится, но беспокоится она только на бумаге, не в реальности. Не нужно беспокоиться, нужно действовать. И если есть человек политик, готовый забрать этих женщин – с 2015 года Медведчук своими возможностями, своими связями многих военнопленных забрал оттуда.

Сейчас назрел вопрос полной перезагрузки власти… нужно, чтобы власть повернулась к людям, а мы видим только имитацию реальной работы не только Денисовой, а всей власти", – сказала Броницкая.

Она напомнила, что Медведчук еще год назад могу вернуть в Украину четырех женщин из СИЗО на неподконтрольной Украине территории, но украинская власть не дала ему этого сделать.

"Я бы очень хотела, чтобы те четыре женщины, которые находятся в СИЗО на неподконтрольной Украине территории, чтобы их вернули. Руководство ОРДО дали "добро" в январе 2021 года, чтобы Виктор Медведчук этих женщин забрал. Но, к сожалению, украинской власти не нужны люди – они перекрыли возможность, что Виктор Медведчук не мог вылететь туда, плюс начались репрессии", – отметила эксперт.

По ее мнению, если бы сегодняшняя власть хотела вернуть людей, закончить войну на Донбассе, вернуть Донбасс в Украину, а Украину на Донбасс, то они бы сами способствовали всем инициативам.

"Но мы всегда ждем звонка Байдена – здесь не нужно ждать звонка Байдена, здесь надо все делать своими руками. А у нас почему-то мы всего дожидаемся – нет желания вернуть Крым, Донбасс, нет желания в первую очередь вернуть не территории, а людей. Нет такого желания", – констатировала Броницкая.

Напомним, власти ОРДЛО еще в начале года готовы были в одностороннем порядке вернуть Украине четырех женщин, об освобождении которых договорился Виктор Медведчук. Наталья Стеценко, Наталья Савченко, Екатерина Котенко и Светлана Довгаль несколько лет находятся в их тюрьмах по обвинению в шпионаже.

Еще 20 января они могли бы быть дома. Однако власть по факту заблокировала этот процесс, и женщины, часть из которых тяжело больны, до сих пор находятся за решеткой.

В октябре ОРЛО предложили в одностороннем порядке вернуть в Украину при посредничестве Виктора Медведчука еще троих женщин.

Всего с начала вооруженного конфликта на Донбассе, благодаря Виктору Медведчуку из ОРДЛО домой вернулись 493 украинца, а всего было освобождено политиком более полутора тысяч украинцев.